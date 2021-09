Ikke erstatt et velfungerende miljøtiltak med noe dårligere

Jeg har med bekymring fulgt debatten om den nye ordningen som nå skal innføres for innsamling av matavfall i Fredrikstad kommune. Jeg forstår at dette vil bli et godt tilbud til de som i dag ikke har (eller ikke kan ha) egen hjemmekomposteringsordning. Men jeg forstår ikke at denne ordning må innføres for alle, og at den fremstilles som miljøvennlig – når den erstatter en bedre og mer miljøvennlig ordning som allerede finnes for et stort antall husstander i kommunen.

[ Neste år skal matavfallet i papirposer ]

Fredrikstad kommune har i mange år hatt et godt tilbud om hjemmekompostering, der matavfall omgjøres til matjord i egen hage. Det kan umulig være mer miljøvennlig å kjøre store renovasjonsbiler rundt for å samle inn det samme matavfallet fra store plastdunker, for å frakte det langt for prosessering i et sentralisert anlegg.

Kommunen har god oversikt over hvem som i dag har velfungerende hjemmekompostering (basert på redusert renovasjonsgebyr). Kommunen har gjennomført jevnlige stikkprøvekontroller for å verifisere at ordningen fungerer som forutsatt i den enkelte husstand. For å sikre en mest mulig miljøvennlig håndtering av matavfallet for den enkelte husstand, og dermed unngå utkjøring av hundrevis av store plastbeholdere som det ikke er behov for: Kan kommunen tilby oss som allerede har en velfungerende hjemmekomposteringsordning å videreføre denne ordningen, og slippe å måtte ta imot disse nye beholderne?

[ Debatt: Det neste blir vel en matavfallsdunk til kjøtt og en til fisk ]

Det å avvikle et velfungerende, godt innarbeidet miljøtiltak for å erstatte det med et dårligere alternativ, kan sammenlignes med å kreve at vi skal slutte å sykle fordi det nå finnes elbiler. Fredrikstad kommune har allerede full oversikt i sine registre over hvem som er omfattet av dagens komposteringsordning, det er derfor ingen administrativ utfordring for kommunen å unnlate å kjøre ut disse unødvendige plastdunkene til de hundrevis av husstandene som allerede har en bedre, velfungerende og mer miljøvennlig ordning.