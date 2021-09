Nå «lurær» jeg på noe, for nå skal kommunen utplassere søppeldunk for matavfall. Kommunen kommer ikke til å ta komposteringsdunken fra folk som gjerne vil fortsette å kompostere, men rabatten som til nå er gitt på renovasjonsavgiften bortfaller, og strø/bark må jeg sørge for selv.

Betyr det at hvis vi selv fortsetter å kompostere trenger vi ikke ny dunk for matavfall, som selvfølgelig da vil være unødvendig. Jeg er en av dem som selv komposterer. Jeg regner med, at hvis jeg ikke ønsker å fortsette komposteringen kan jeg be om at kommunen, som leverte komposteringsdunken, henter den tilbake. Gjør de det frigjøres med dette plass til ny søppeldunk, for bark til «strø» vil ikke kommunen levere lenger.

Jeg skal se bort fra at jeg selv måtte betale for komposteringsdunken, og også var pålagt å gjennomføre kurs, samt at jeg selv må hente «bark», flere kilometer og to bomstasjoner unna. Nå er det jo også slik at Verdens Matvarefond som får Fredsprisen anbefaler ikke å kaste mat.

Det vil foreslås henting av restavfall hver 14. dag, fremfor hver uke som nå.

Gjelder henting av restavfall hver 14. dag også for henting matavfall? Jeg «lurær» videre på om matavfall skal kastes rett i den nye dunken og hvor ofte den må rengjøres og av hvem? Hva skjer når dunken står lenge i sommervarmen, og hva skjer i sprengkulde? Kan dunken tømmes hvis matavfallet har frosset fast?

Det neste blir vel en matavfallsdunk til kjøtt og en til fisk.

