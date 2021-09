. (...)

Fredrikstad får helt sikkert en flunkende ny stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet denne høsten. Om påtroppende statsminister Støre vil, kan også Jon-Ivar Nygård fra Selbak bli statsråd. For nå er det Østfolds tur. Det er svært lenge siden noen politiker fra vårt fylke har hatt plass i en Ap-styrt regjering.

Jon-Ivar Nygård har vært ordfører i Fredrikstad de siste ti årene. Han har markert seg som en stødig og ryddig politiker med nære bånd til fagbevegelsen. Han er selv fortsatt medlem i Fagforbundet og føler seg hjemme i den store LO-familien. Selbak-gutten er ingen flammende rabulist, men er godt plassert litt til venstre for midten i arbeiderbevegelsen.

Selv tar Nygård det helt med ro om han havner i regjeringen eller på Stortinget. Uansett blir det nye, store oppgaver som blir lagt på 48 åringens skuldre. Han har ikke noe ønske om å bli kjendis, men han vil allikevel svært gjerne etter hvert framstå som en synlig, markant og tydelig rikspolitiker. Østfoldingene har ikke valgt noen grå, byråkratisk mediesky og sjenert ny nasjonal Arbeiderpartipolitiker i Nygård.

Det er nok å se hvilken hovedsak Jon-Ivar Nygård brenner for. Helt enkelt: Den allmenne folkehelsa! Gang på gang har han møtt motstand i kampen mot sosial ulikhet i Østfold. Men tallenes tale er klar, ikke minst i Fredrikstad. Stadig flere faller utenfor. Skole, arbeid, lønninger og helsetilbudene er ulike og levekårsindeksen taler år etter år sitt tydelige språk om et samfunn som ikke tar like godt vare på alle.

Mange års erfaringer fra striden om å bekjempe sosial ulikhet vil Nygård ta med seg til nasjonale fora. Han vet hvor vanskelig dette saksfeltet er, men har ikke tenkt å gi seg før vanlige folk virkelig merker på kroppen at Arbeiderpartiet sitter i førersetet. Sjøl har han ikke noe problem med også å definere seg selv som «helt vanlig».

Nygård er sjeleglad for at forfedrene i arbeiderbevegelsen sørget for at det ble lik rett til høyere utdanning i Norge. Det har han selv nytt godt av med studier i statsvitenskap og sosialøkonomi på Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold i bagasjen. Kunnskap er ingen trussel, snarere et godt våpen, så lenge den tjener interessene til vanlige folk, mener Fredrikstads nye stortingsrepresentant.

Og han selv? Har ikke Jon-Ivar Nygård blitt en del av den såkalte eliten etter ti år som godt utdannet og betalt ordfører i en av Norges største byer? Nei, er omkvedet. Nygård kjenner sin plass, og kjører gjerne en tur nedom småbåthavna på Selbak for å slå av en prat med folka på benken. «Han Jon-Ivar ærn´te no´n jåle», får vi vite der.

Jon-Ivar Nygård sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet på sjuende året. Der spiller han en aktiv rolle. Ikke minst nå i forbindelse med sonderingene omkring hvem Arbeiderpartiet skal ta med seg inn i en ny regjering. Han støtter kommende statsminister Jonas Gahr Støres bestrebelser på å få med både Senterpartiet og SV.

Nygård har selv lang erfaring med et rødgrønt politisk samarbeid i Fredrikstad, og kan hviske Støre mange gode råd i øret. Alle vet at det er energikrevende når mange skal ha et ord med i laget og sette sitt særpreg på sakene. Men Nygård vet også hvor kjekt det er å ha et solid flertall i ryggen når sakene endelig skal vedtas, enten det er i Stortinget eller i bystyret.

Det er mange som kommer til å følge spent med på hvordan Fredrikstads nye stortingsrepresentant kommer til å lykkes i rikspolitikken og sette sitt preg på de viktige sakene for folk flest. Greier han å få fart på jernbaneutbyggingen gjennom fylket? Blir vi endelig kvitt Viken? Kan vi etter noen år si, at ja, Jon-Ivar var faktisk med på å sørge for at det ble «vanlige folks tur»?

Vel blåst som ordfører i Fredrikstad! Lykke på reisen i rikspolitikken!

