Vanvittig boligpolitikk

I nyhetene nylig var det snakk om å kunne øke lånebeløpet ut over fem ganger inntekt. Løsningen går i realiteten ut på at yngre personer skal sette seg enda mer i gjeld for å kjøpe overprisede boliger.

[ Debatt: Boligpolitikk er satt på dagsorden ]

Dette vil gjøre staten, entreprenører, meglere og bankene enda rikere og må være helt feil «medisin». Problemet kan enkelt løses ved å opprette en ny ideell Husbank og tromme sammen dyktige arkitekter, designere, SINTEF, ideelle boligbyggere og eiendomsselskaper. Man kunne uten problemer utviklet smarte, elegante og billige boliger.

De fleste som ikke jobber med teknologi vil si at dette er umulig, men fakta er at det er teknisk mulig. Hinderet er dagens eksisterende system og viljen til å gjøre et «løft»! Noen eksempler på hva man kan få til; Det masseproduseres i dag tusenvis av fine modulbaserte konteinerboliger til utrolige priser, og store campingvogner og lystbåter som også fint kan brukes som boliger.

En ung bekjent av meg med velstående foreldre kjøpte nylig en gammel oppusset 67 kvadratmeter stor leilighet i Oslo for 4,6 mill. Selv om dette ikke er det mest ekstreme, er prisen det doble av det den burde være.

Debatt: Ønsker Fredrikstad-samfunnet en boligpolitikk for alle?

En bekymring er imidlertid hva en 50 prosent reduksjon av boligprisen vil bety for dem som har kjøpt overprisede boliger?

Dagens husbygging er primitiv og jobbkrevende med høytlønnede fagfolk. Når man kobler dette sammen med eiendomsspekulanter havner man i dagens situasjon! Jeg er imidlertid redd for at dagens mektige profitører vil motarbeide en boligrevolusjon!