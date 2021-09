Politikere som sitter med bukten og begge endene

Den siste uka har det kommet en rekke avsløringer om stortingspolitikere som utnytter pendlerbolig-ordningen, og tidligere stortingspolitikere som har hevet etterlønn selv om de har fått ny jobb.

En etter en kommer de nå krypende til korset og beklager at de har utnyttet systemet eller misforstått regelverket. Samtlige er lei seg, kanskje mest fordi dette kom for dagen i innspurten av valgkampen?

Regler kan være vanskelige, og ikke alle har handlet «galt» etter lovboka. Men at politikere som hever millionlønn utnytter ordninger til egen vinning kan ikke betegnes som annet enn umusikalsk. Og det skaper forakt for dem som styrer på vegne av folket. Det gjør meg som politiker ganske forbanna.

La det være klart, først som sist; kjeltringer og opportunister finnes i alle politiske leire. De finnes sikkert nok i alle samfunnslag. Mange vil nok mele sin egen kake om de får muligheten til det, da må vi sikre gode systemer som gjør det vanskeligere å gjøre nettopp det.

Ap og FrPs partiledere var raskt ute om pendlerboligordningen: «det er åpenbart at vi trenger en gjennomgang av reglene». Det er flott å se at man nå ønsker å rydde opp i regelverket, men hvorfor først nå? Det er ikke mer enn to år siden Rødt fremmet forslag i Stortinget om å stramme inn reglene for pendlerbolig. Den gang kun med støtte fra SV og MDG. Dette forslaget ble ikke fremmet i et politisk vakuum, men hadde bakgrunn i DNs avsløringer om at stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) fikk dekket pendlerleilighet i Oslo, samtidig som han allerede eide fire leiligheter i hovedstaden.

Gulati-saken var ikke stort annerledes enn de sakene som har versert denne uka. Kanskje var den enda mer alvorlig siden det ikke bare var snakk om én leilighet, men hele fire?

Så hvorfor valgte ikke Stortinget den gangen å stramme inn regelverket? Og kan vi virkelig stole på partiene når de nå sier at de skal stramme inn? Er det bare valgflesk?

Jeg håper ikke det.

Det er tydelig at vi trenger en gjennomgang av flere av ordningene på Stortinget. Og det er viktig av særlig to grunner.

Politikerne er valgt av folket til å forvalte samfunnet på vegne av oss alle. Hvis vi som har fått den tilliten misbruker den, er det skadelig for demokratiet vårt.

I tillegg er det høyst problematisk at Stortingets særordninger avviker så til de grader fra hva andre folk forholder seg til. Det er fort gjort å miste bakkekontakt når man ikke følger de samme spillereglene som alle andre.

Det er særdeles få unt å få låne leilighet gratis i fire år fordi «den var vesentlig større» enn leiligheten man alt eier. Det er få unt å bestemme sin egen lønn. Og bare tenk hvilken behandling NAV-brukere hadde fått om de hadde svindlet til seg leilighet eller lønn de ikke skulle hatt.

At politikere, som har et særlig ansvar for opptre riktig, misbruker systemet eller lurer til seg goder er noe vi må ta på alvor.

Rødt har fremmet forslag om både lønnskutt og gjennomgang av regelverk for pendlerbolig. Hvis de store partiene nå blir med på en gjennomgang, så ønsker jeg det velkommen.

Det er på høy tid å se med lupe på stortingspolitikernes goder.

