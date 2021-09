La oss ta en Brundtland – Nå må Norge være god!

Valget 2021 er rett rundt hjørnet.. Flere politikere og flere andre politisk engasjerte kaller stortingsvalget i år for «Klimavalget». Som aldri før stråler klimaengasjement blant unge og voksne. Jeg har aktivt de siste årene tatt flere klima- og miljøvennlige valg, som blant annet kjøre mindre bil, bruke minst mulig plast, kaste mindre mat, og velge lokal og/eller økologisk mat. Men til tross for mine små tiltak i hverdagen, og ikke minst til tross for alle politikerne som snakker om hvor mye FNs klimarapport skremmer dem, så har det aldri gått opp for meg hvor viktig det er å ta klimavalget i dag. Og det er litt skummelt!

Det hjelper ikke at man ikke innser alvoret av klimakrisen, og i hvert fall ikke at noen av landets politikere benekter krisen. For meg er det ikke et alternativ å vente til etter at verden har gått på trynet før man skal begynne å gjøre noe for å redde klimaet.

«Det er typisk norsk å være god», sa Gro i talen sin. Det er kanskje litt typisk norsk å ville være best også, men i klima kampen er vi langt ifra best. Det ser ut som vi heller følger budskapet i historien om Haren og skilpadden. Høyresiden har brukt nesten åtte år på å kutte under 4 prosent av Norges klimagassutslipp. Det er åtte år vi ikke får tilbake. Selv om skilpadden alltid vinner til slutt, står jeg fast ved at det finnes noen unntak, deriblant i klimakampen. Med et gjennomsnitt på under 4 prosent på 8 år, vil vi bare kutte 4 prosent til innen 2030. En tid vi minimum må ha kuttet 50 prosent av utslippet på.

Klimamålene må nås, men for at det skal bli mulig må fornybar og miljøvennlig industri ta over for petroleumsindustrien. Det finnes mange dyktige industriarbeidere med kunnskap vi kan dra nytte av for å utføre den grønne skiftet. Dette må skje nå, men ikke for fort, slik at det går negativt utover enten industriarbeiderne eller velferdsstaten.

Nå er det på tide med et regjeringsskifte. En rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet i spissen og Jonas Gahr Støre som statsminister. En regjering som gir oss unge et håp for fremtiden.