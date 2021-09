Korona har minnet oss om noe mange har tatt for gitt: Vi trenger kunst og kultur

CREO, Norges største kunstnerorganisasjon, har stilt 13 kulturpolitiske krav, og SV svarer et tydelig ja på samtlige av dem, for vår kulturpolitikk er utarbeidet i tett samarbeid med kulturaktørene og kunstnerorganisasjonene selv.

Nå er det på tide at vi får et skikkelig løft for Kultur-Norge.

Er det noe koronakrisen har minnet oss om, så er det at vi mennesker trenger kunst og kultur. Vi trenger opplevelser, vi trenger at det skjer noe rundt oss og at det som skjer kan trigge oss til å føle, tenke og bli utfordret. Kunsten og kulturen har alltid stått i førersetet for samfunnsdebatten, og det vil vi bidra til å løfte. Vi så for et par år siden hvordan statsministeren selv blandet seg inn i den kunstneriske ytringsfriheten og kritiserte et teaterstykke hun ikke engang hadde sett. Der presset hun og høyresiden debatten og kulturfeltet mot en innskrenket rett til å ytre seg som vi ikke hadde forventet å se fra en statsleder i et trygt og åpent demokrati som Norge. Det var beviset på at vi må verne om kunsten og kulturen og holde en god armlengdes avstand. Dette må være et ubrytelig prinsipp.

SV vil jobbe for å hjelpe frilanserne i kulturfeltet og gi flere økonomiske og sosiale rettigheter, blant annet gjennom pensjon fra første krone og 100 prosent sykepenger fra dag 17. Åndsverkloven må forbedres for å sikre kunstnernes rettigheter ytterligere.

SV jobber bredt og spisst med kultursatsingen. Vi vil både jobbe for det frivillige kulturfeltet og for barn og unge, samtidig som vi legger til rette for de profesjonelle kulturaktørene. Disse tingene henger sammen, og er helt nødvendige synergier for å få et rikt kulturliv.

Vi ønsker gratis kulturskole, vi vil styrke bibliotekene og vi vil lovfeste at alle barn og unge skal få et åpent og gratis møtested i alle kommuner, som fritidsklubber og ungdomshus – langt mer proaktive i enn den nye barne- og ungdomskulturmeldingen fra Stortinget er. Det holder ikke med vage løfter til kulturlivet, hvis det ikke følger med penger. Vi i SV har programfestet at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur, og det står vi ved.

Vi trenger kulturen, og korona har dessverre også vist at nå trenger kulturfeltet oss, men det er ikke blitt tatt nok på alvor. Vi trenger en god og trygg gjenåpningsplan og restart for kulturlivet – det skylder vi dem, all den tid det er kulturlivet som er pådriver for opplevelser, samhold, fellesskap og ikke minst demokrati og ytringer.

Derfor støtter vi også kulturstreiken!