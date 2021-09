En politikk som tar vare på alle

Derfor er jeg glad for at Høyres mål om at minst 9 av 10 skal gjennomføre videregående skole. Det vil føre til at færre faller utenfor. Og jeg er stolt over at vi har vedtatt, og jobber beinhardt for, at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Og at vi sammen med våre regjeringspartnere har stått på for styrking av brukerstyrt personlig assistanse og flere plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Jeg er stolt over at vi har jobbet for en rusreform som ikke innebærer straff, men omsorg. Vi har vært med å innføre «Leve hele livet» for en mer verdig eldreomsorg. Og vi har sørget for en ny barnevernslov som skal se barnet på en helt annen måte enn det er gjort tidligere.

Som politiker ønsker jeg å ta opp saker for dem som ikke roper høyest, men som trenger en hjelpende hånd for å lykkes i livet. Husk at vi alle har ressurser som samfunnet har behov for.