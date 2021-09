Du sammenligner epler og pærer René Rafshol

Veldig ofte sammenligner høyresiden epler og pærer for å rettferdiggjøre sin privatiseringslyst, og dette er intet unntak. Rafshol sidestiller i et innlegg tidligere i uken, muligheten til å velge Paradise Hotel fremfor Mesternes mester på fredagskvelden med skoleungdoms fremtid og våre helsetjenester når vi er på vårt mest sårbare.

Dessuten er det flere av argumentene hans som ikke er riktige. Både Tomb skole og Steinerskolen som Rafshol trekker fram, er tilbud som ønskes velkommen også under Arbeiderpartiet. Dette fordi de tilbyr reelle alternativ til offentlig skole – noe andre private tilbud ikke gjør. Vi mener det er galt at private skal kunne stikke sugerør ned i statskassen med et tilbud som ikke skiller seg fra det offentlige selv tilbyr. Her anbefaler jeg Rafshol å lese partiprogrammet vårt før han skriver.

Den faktiske forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre er at Høyre ønsker å støtte alle private skoler, også de som ikke er et reelt alternativ til dagens offentlige utdanningssystem. Det dette betyr i praksis er at disse skolene, som ikke er annerledes enn dagens offentlige, blir kastet penger på av staten samtidig som de mottar penger fra brukerne. Dobbelt opp med penger inn og like mye nytteverdi ut. Dette er dyrt, lite effektivt og bidrar ikke med noe nytt inn i skolevesenet.

Rafshol trekker også fram private helseforetak i sitt innlegg. Arbeiderpartiet er, på samme måte som med private skoler, for dem som tilbyr et reelt tilskudd eller alternativ til offentlige behandlinger eller er drevet uten profitt som sitt formål. Videre er det verdt å ta med i betraktning at Arbeiderpartiet skal styrke offentlig helsevesen og en sterkt presset sykehusøkonomi – som for øvrig blir sterkt rammet av Høyre sitt frie behandlingsvalg.

Arbeiderpartiet er for styrking av velferdsstaten. Det betyr i praksis er at foretak som er et reelt supplement til velferdsstaten som det offentlige ikke tilbyr er hjertelig velkomment. Det vi er imot er å putte penger inn i noe det offentlige gjør vel så godt som private foretak, som attpåtil tar turen innom rike eieres lommer. Velferdsmidler skal komme alle til gode, for nå er det vanlige folks tur.