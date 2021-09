Det er faktisk en ting jeg savner ved årets valg ...

Valget 2021 er i gang, og debattene, statistikker og hvordan partiene ligger an er stadig et tema på nyhetsskjermene på tv og i avisene våre. Det blir debattert viktige temaer som klimaendringer, hvordan politikken og Norge blir ved et regjeringsskifte, og hvordan har nå ting blitt løst under pandemien vi har stått ovenfor?

Men det er en liten viktig, eller det er faktisk en stor ting også, som jeg savner blir debattert: Psykisk helse!

Det er mange som nå sliter med sine problemer og står der, uten hjelp, uten avtaler og uten noe som helst backup i ryggen. Nå har ikke jeg fulgt med veldig mye, men jeg har fulgt med en god del i debatter både på tv og i avisene og jeg vil si at det er noe jeg savner: Helse og psykisk helse.

Vi har akkurat lagt bak oss en pandemi, eller vi står fortsatt i den, hvor mennesker har måttet legge fra seg ting de skulle vært på, planer de skulle hatt og i tillegg det sosiale.

Bare på Twitter-tjenesten har jeg sett flere har lagt ut meldinger om at de sliter tungt om dagen, enten fordi de har det tungt, har mistet noen eller ikke har det bra med seg selv, hvor er hjelpen de trenger? Det psykiske helsevernet har blitt nedprioritert i mange år, og enda ser jeg ikke noen som løfte fram temaet som er så viktig, ja like viktig som om vi skal nedprioritere olja, eller kjøre elbiler, eller om vi skal ta inn flere flyktninger eller ikke.

Temaet har vært nedhysjet en god stund, dessverre føler jeg. Jeg selv har ikke noen problemer med psykisk helse, men ønsker nå å dra fram en meget viktig sak for de i samfunnet som sitter med tanker, ideer og hodet nesten under gjørma og vurderer å gjøre slutt på all elendigheten, jeg ønsker å dra fram de som velger å dessverre gå det skrittet og har gjort det, hjelpen har ikke vært der og den er fortsatt ikke tilgjengelig for alle, dessverre!

Media har vært gode på å dra fram barn og unge og deres psykiske helse under pandemien, men vi må ikke glemme de voksne, de eldre, de som er midt i livet, de som opplever en krise eller to og som virkelig har det tøft i livet sitt, hvor er media da? Hvor er det politiske og hvor er Stortinget hen? Jeg bare spør!

Håper at de neste dagene at dette er et tema som vil bli pratet stort om og ikke minst varmt om, at de som har det tungt føler at de blir hørt og sett og prata om og løftet fram i lyset …

Det trenger de virkelig! Psykisk helse er så mangt og trenger virkelig å bli løftet opp og fram i lyset!