Ja til søndagsåpne bøker, fjelltopper, turisthytter og syltetøykrukker

Søndagen, annerledesdagen som gir en frihet det er verdt å dvele ved, og som vi ikke bør ta som en selvfølge!

Søndagsfri er stadig under trussel. Det er viktig å verne om søndag som en annerledesdag.

Erna mener folket vil snu, at de vil venne seg til søndagsåpne butikker.

Nei Erna, du undervurderer ditt eget folk. Folk flest vil ikke ha hyppigere søndagsarbeid, flere midlertidige ansettelser og lengre vakter.

Dette er en frihetsrevolusjon, sa Solberg i en spørretime for noen år siden.

Frihet for hvem? Søndagsåpne butikker genererer utelukkende negative konsekvenser. Det er ingen frihet i det.

Venstre vil la kommunene selv bestemme, det er i beste fall naivt.

Argumentet om at det er nødvendig med lengre åpningstider for å møte konkurransen fra netthandelen holder ikke. Den blåblå regjeringen økte summen for momsfri handel på nett, og økte nettets konkurransefordel. Da kan ikke det brukes som et argument for å utvide åpningstidene i butikkene.

Seks dager i uka kan vi bruke på arbeid, og varehandel. Vi trenger den siste dagen i uken som en annerledesdag. Søndag bør være dagen da vi forbruker mindre, kobler av, oppsøker naturen i større grad, og heller prioriterer frivillighet og helsebringende friluftsliv.

Motstanden mot søndagsåpent er bred. Kirken med Helga Haugland Byfuglien mener søndagsåpent er i strid med Grunnloven. Flott at også kirken engasjerer seg. Om det stemmer at søndagsåpne butikker strider imot Grunnloven vet jeg ikke, men engasjement, og evnen til å lytte til folket er jeg glad for.

Frivilligheten anses å være selve limet i samfunnet vårt. Frivilligheten ønsker ikke søndagsåpne butikker. Deltakelsen i frivilligheten har økt i takt med at folk får mer fritid. Dugnad handler om å gjøre ting samtidig, en annerledes dag.

Idretten er Norges største folkebevegelse, de er bekymret for konsekvensene. Det bør regjeringen ta på alvor.

Denne regjeringen minner meg om Oscar Wildes bevingede ord om å kjenne prisen på alt, men ikke verdien av noe.

Argumentene med at studenter vil nyte godt av å jobbe på søndager holder ikke. Det er også mammaer, pappaer og besteforeldre som jobber i butikk.

Fleksibilitet blir endret til behov for barnevakt. Ulempene er større enn inntjeningen.

Flere må jobbe til ugunstige tider. Brød skal bakes og kjøres ut, noe som betyr økt bilbruk. Søndagshandel vil være negativt for miljøet, økt forurensninger negativt for folkehelsen og kloden vår.

Det er grunn til å tro at gjennom denne ønskede glidningen vil helligdagstillegg med tiden fjernes. Alt skal jo gå i ett. 24/7. Det legges opp til at vi ikke får tid til hverandre.

Det er noe rart når psykisk syke blir utskrevet i helgene med beskjed om å hvile og komme tilbake på mandag på grunn av stengte sykehus, og når barneavdelinger må stenge i helgene, mens butikker skal åpnes i stort antall.

Søndagsstengt er et kulturelt kjennetegn ved Norge, og noe vi bør være stolte av.

«Har du ikke rukket å handle før søndag, så kan du sove videre til mandag», ordene tilhører fagforeningskjempen Yngve Hågensen.

Søndagsåpne butikker ser ut til å være et spørsmål de fleste har en bestemt formening om.

Trepartssamarbeidet i Norge er fundamentet for selve velferdsstaten vår. Her er næringslivet med NHO tydelig mot. Det samme med arbeidstakernes store hovedorganisasjon LO. De er begge tydelig mot søndagsåpne butikker. Det bør være et varsku om at regjeringen fullstendig er ute av kurs.

Det er grunn til å tro at det er de store shoppingsentrene som vil tiltrekke til seg flest handlende på søndager, det vil være utarmende for småbutikker, sentrumsbutikker og distriktene.

Som Hauge skriver:

JA TIL SØNDAGSÅPNE bøker fjelltoppar dobbeltsenger telt badeplassar skiløyper hav hoppbakkar kinoar turstiar kunstutstillingar bilvinduer bedehus veksthus gitarkasser aldersheimar stalldører syltetøykrukker svømmehallar turisthytter kronblad hjerter … Ja til søndagsåpne mennesker!

(ikke søndagsåpne butikker)

Cecilie Agnalt, listekandidat Stortingsvalget Østfold Arbeiderparti (Martin Næss Kristiansen)

Frihet kommer ikke av seg selv, den må velges igjen og igjen.

Godt valg!