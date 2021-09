Forfall både i Gamlebyen og på Leie gravlund

Byens aviser hadde fyldige referater fra besøket til forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen (H) den 23. august. Han hadde lite å hjelpe til med av forfallet. At tidligere kommandant, Dag Stømsæther, og formannen i Gamle Fredrikstad, Knut Thomas Hareide-Larsen ble fortvilet var de ikke alene om!

Et av de nye jagerflyene koster 1,6 milliarder – og hundretusener av kroner per time når de er ute å flyr! Kanskje noe kunne ha blitt avsatt til å ta vare på det gamle forsvarsstedet? Men staten er ikke alene om ikke å ha «vedlikehold» på agendaen!

I januar var jeg til stede på en bisettelse ved Leie Gravlund Kapell og så da at det var flere løse skiferplater i utetrappen. Den 24. august deltok jeg i en begavelse fra samme sted – og hva ble jeg møtt med? Et skilt hvor det sto: Trappen er stengt! Mitt spørsmål til ordfører Jon-Ivar Nygård: Er det standarden for Fredrikstad kommunes vedlikehold, og hvor lenge skal trappen være stengt for deltakere ved avskjedsstunder?

