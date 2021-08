Stem for fremtiden. Det beste alternativet er Høyre for deg og dine etterkommere

Valgfrihet har alltid vært en frihet som har blitt praktisert, og da spesielt når de borgerlige har styrt. Dette er en frihet som Høyre i høyeste grad står for også i dag og også i fremtiden.

Frihet til å velge bil. Diesel, bensin eller elbil.

Privat eller offentlig barnehage. Da de rødgrønne styrte sist så var det barnehagemangel. Høyre åpnet for privat drift for å dekke dette behovet. Kommer de rødgrønne igjen til makten så er det meget sannsynlig at disse barnehagene blir tvunget til å legge ned. 50.000 barn står da uten barnehageplass.

Privat eller offentlig helsevesen? Da Høyre overtok så var behandlingskøer uendelige under rødgrønn styring. Høyre åpnet for blant annet private klinikker og køene ble betydelig mindre. Kommer de rødgrønne igjen til makten vil tilbudet på behandling forverres og køene igjen bli uendelige. Er det slik vi ønsker å ha det?

Skal man slutte å utvinne oljen som er årsaken til vår velferd. Så er det kroken på døra for Norge og vår velferd. — Jon Einar Aandal, stortingskandidat Østfold Høyre

Arveavgiften ble avviklet under siste periode med Høyre. En meget urettferdig avgift. Det gjør at man kan beholde arven etter sine foreldre og ikke være nødt til å selge unna verdier for å betale en avgift. På denne måten kan man beholde og utvikle etablerte bedrifter og beholde arbeidsplasser.

Formuesskatten er også en meget urettferdig skatt. Gründere og bedriftseiere skaper arbeidsplasser. Tar sjanser og investerer for at de selv og tusenvis av mennesker skal ha en jobb å gå til. Er det da ikke mer enn rimelig at man da også slipper å betale ekstraskatt ?

Flere av Norges rikeste betaler millioner i skatt hvert år. De har aldri fri. De er gründere og skapere av jobber og fremtid for tusenvis av mennesker. Er det da ikke rett at de får betalt for dette?

Om de rødgrønne får slippe til så er det en overhengende fare for at mange flytter sine bedrifter ut for å overleve. Da forsvinner mange Norske arbeidsplasser. Kanskje også din? Er det slik vi ønsker det?

De rødgrønne vil at alle skal ha likt. Man skal dele på godene. Og det er vel og bra. Men hvordan vil man da skape nye og flere arbeidsplasser dersom man ikke har midler til å satse? Skal man ikke få som fortjent ved å stå på og yte mer?

Ingen tør å investere i usikre prosjekter. Dersom de rødgrønne slipper til så vil man ikke beholde eller skape flere arbeidsplasser i det private Norge. Vi vil miste interessen fra utlandet og eksport fra Norge vil vanskeliggjøres for ikke å si umuliggjøres.

Skal man i tillegg slutte å utvinne oljen som er årsaken til vår velferd. Så er det kroken på døra for Norge og vår velferd.

Det grønne skiftet som man snakker om vil bli umulig å gjennomføre da vi ikke vil ha midler til det. Oljen vil bli tatt opp uansett. Men da av andre med mindre og dårligere teknologi som da vil gi en mindre miljøvennlig profil.

Vel. Det er DU som kan bestemme dette. Og stemmer man på de rødgrønne så får man MDG og Rødt med på kjøpet. Og vi har vel alle sett hvor ille det har gått i Oslo. Er det slik vi ønsker å ha det?

Dette er eksempler på valgfrihet. Og det skal vi fortsette å gi dere. Derfor så er det viktig at DU bruker din stemmerett og stemmer på Høyre.

Ikke ta noen sjanser vedrørende landets, din og dine etterfølgeres fremtid. Det er ingen hensikt å eksperimentere når man har noe som fungerer. Det er alltid de vanlige folks tur. Det har det også vært de siste 8 årene selv om Ap og de andre sier noe helt annet.

Godt valg!