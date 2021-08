Nedover«Bakke» i Gamlebyen

Det er trist å lese at den øverste politiske lederen for sektoren som har ansvaret for utviklingen i Gamlebyen ikke er mer konkret enn at han konstaterer at Forsvarsbygg ikke er egnet for å håndtere eiendomsmassen i Gamlebyen. – «Vi skal ta tak i dette – det må være noen med kompetanse på å ta vare på eiendommer. Riktig forvaltning og organisering er like viktig som penger» – sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen lovte å komme tilbake til Gamlebyen neste år, men da til Jazzfestivalen. Det spørs om det blir noe særlig mer «swing» på utviklingen i Gamlebyen før takten endres radikalt.

I fjor høst foreslo vi at forvaltning og utvikling av hele eller deler av Forsvarsbygg sin eiendomsmasse i Gamlebyen overføres til en ideell stiftelse bestående av Fredrikstad kommune, Fredrikstad næringsforening og andre institusjonelle eiere. Grunnkapitalen i stiftelsen tilføres som et engangsbeløp fra staten som en kompensasjon for mange år med mangelfullt vedlikehold.

Vedlikeholdsetterslepet er betydelig og vil sannsynligvis utgjøre over 100 millioner kroner. I tillegg må staten kompensere stiftelsen for sitt fravalg av sine årlige driftskostnader som utgjør anslagsvis 10-12 millioner kroner.

