Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller og et inkluderende folkestyre som har sterk forankring i lokalsamfunnene. Derfor vil vi gjennomføre en politikk som avbyråkratiserer og desentraliserer Norge.

Vi har over flere år sett en tiltakende målstyring i offentlig sektor. Det som måles er det som får oppmerksomhet og dermed også oftere økonomiske bevilgninger. Det som ikke måles, eller vanskelig kan måles, står i fare for å bli nedprioritert.

Mange lærere, sykepleiere og politibetjenter bruker stadig mer tid på rapportering, dokumentering og byråkrati, i stedet for å bruke tid på å gi elever bedre undervisning eller å hjelpe pasienter. Dette er ikke bare en tidstyv, men også en måte å demotivere engasjerte arbeidsfolk på.

Tillit og samarbeid må erstatte unødig måling og kontroll i offentlig sektor. Ansvaret ligger i størst grad hos dem som skal gjøre jobben. Økt tillit i offentlig sektor vil gjøre hverdagen bedre for folk, gi bedre tjenester til innbyggerne, en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte og reduserte kostnader for både offentlige og private virksomheter.

Senterpartiet ønsker å gjennomføre et tillitsløft i offentlig sektor. Det vil ta lang tid og det vil kreve systematisk innsats på alle nivå. Det handler om å skape en motkraft mot økt detalj- og regelstyring.

Kommunene har erfaring med det lokale trepartssamarbeidet. Tillit kan ikke vedtas. Dette arbeidet må prioriteres, systematiseres og organiseres slik at samarbeid og tillitsbaserte relasjoner blir en sentral del av kulturen i kommunen.