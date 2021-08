Antirasisme og U-report

Nylig lanserte UNICEF Norge tjenesten «U-report». Målet med tjenesten er å samle inn unges erfaringer og meninger på en plattform som defineres av deres egne stemmer. For ofte er det slik at vi snakker om barnas opplevelser gjennom hvordan voksne oppfatter det. Gjennom U-report kan barn og ungdom fortelle hva de selv mener – ufiltrert og anonymt.

I skrivende stund er det tjue år, seks måneder og tjuefire dager siden det rasistiske motiverte knivdrapet på Benjamin Hermansen, 26. januar i 2001. Det er ti år og tjueåtte dager siden terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet, den 22. juli i 2011. Det er to år og ni dager siden angrepet på Al Noor-moskeen i Bærum og drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, den 10. august i 2019. Rasistisk motivert terror har preget norsk offentlighet de siste tiårene, og det har preget de som har vokst opp i det samme tidsrommet. Tankegodset bak disse handlingene har vi alle et felles ansvar for å ta et oppgjør med. Det gjør vi ved å vise at vi ikke godtar verken høyreekstreme eller rasistiske holdninger. Det gjør vi ved å heve stemmen.

Vi må stå opp for demokratiet, fellesskapet og inkluderingen. Hver eneste dag.

AUF leder Astrid Willa Eide Hoem sa «Alle hatefulle ord fører ikke til terror. Men all terror starter med hatefulle ord». Vi har lært at ord skaper holdninger og at holdninger skaper handlinger. Derfor må vi alltid fange opp og stå opp mot hatefulle ytringer. Vi må snakke om de ubehagelige tingene vi leser og hører – på internett, gaten, rundt middagsbordet og ikke minst på skolene. Spesielt viktig er det å løfte frem stemmene til barn og ungdom. Det er de som lever i det, de som er fremtiden og det er de som har mulighet til å forme en bedre og mer inkluderende fremtid.

Den 22. juli lovte vi oss selv å aldri tie. Vi lovte også oss selv å aldri glemme. Det er et løfte vi må holde. Derfor må vi tørre å dele, snakke sammen og lytte til hverandre i dagens debatt om rasisme og ekstremisme. Vi må inkludere alle stemmer og spesielt de unges. Derfor vil jeg, sammen med Østfold AUF, oppfordre alle barn og ungdommer mellom 13 og 19 år til å søke opp U-report på Facebook, sende en melding på Messenger med bokstaven «U» og svare på 10 kjappe spørsmål.

Føler du for eksempel at du lærer nok om rasisme på skolen? Synes du politikerne gjør nok for å stoppe rasisme og diskriminering? Din mening betyr mye, og sammen kan vi forme fremtiden i riktig retning.