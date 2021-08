Vi styrer fylket trygt, frem til det skal oppløses

- Hvis Viken skal oppløses, trenger vi et nytt grønt-rødt stortingsflertall. Vi trenger et sterkt Senterparti. Får vi nok tillit, så oppløses Viken. Da skal vi starte arbeidet med å bygge et nytt og bedre Østfold. Et Østfold med nære og gode tjenester, og utvikling i hele fylket, skriver Lars Vegard Fosser, stortingskandidat for Østfold Senterparti. (Privat)