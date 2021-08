Jeg håper mange tar turen til Storedal kultursenter

Det er en stund siden nå, men jeg har hele veien hatt med meg historien og livsrefleksjonene til Sarpsborgs store sønn, Erling Stordahl.

Det er sjelden at kulturopplevelser tar så enormt tak i selve livsnerven. Mulig det er fordi alle sanser spiller sammen på en annerledes måte når synet er svekket, og tilslutt borte slik det var for Erling Stordahl.

På fredag var det premiere på årets nye oppsetning, «Fra mørke til lys – fragmenter av et liv».

Publikum fikk nå en annerledes og helt ny kulturopplevelse bygd på samme livsfilosofi. Det var også denne gangen veldig fint, og helt nytt. Forestillingen anbefales på det varmeste!

«Det er bare i mørket at stjernene lyser og kan vise vei.

Øynene kan ikke trenge inn i mørket.

Tankene kan trenge inn og se til bunns i det.

Lære oss å se hvem vi er.

Jeg tror på noe stort,

Det at vi alle er svake og derfor trenger hverandre

I det blir lyset til»

– Erling Storedahl

Bjørn Skagestad stiller i helt egen klasse, han «eier rollen» og denne gangen toppes det med musikk til. Årets festivalmusiker er Espen Leite på trekkspill. De er samspilte på alle måter.

Det er verdt å lese seg opp på Erling Storedahl. Han er like aktuell i dag, i vår tid.

Mannen som tok organisteksamen i 1947 og som ble gardbruker og musiker. Stordahl ble norgesmester på trekkspill som ungdom bare 15 år gammel, og spilte inn cirka 120 sanger sammen med musikeren Gunnar Engedahl, som også var blind.

Stordahl og Engedahl reiste på turnéer sammen i over 20 år, og lot inntektene gå til Norges Blindeforbund.

Erling Stordahl overtok farens gård Storedal i Skjeberg i 1957, og anla det som skulle bli Storedal Kultursenter, spesielt tilrettelagt for synshemmede.

Senteret bør oppleves, og den monumentale lydskulpturen «Ode til lyset» som er laget av Arnold Haukeland og Arne Nordheim er kåret til en av de viktigste kunstverkene utendørs her i landet. Den ruver godt i landskapet, og spiller lyd i pakt med naturen og lyset.

Kultursenteret er også et minnesmerke over kong Magnus Blinde, som ifølge Snorre ble født på gården Storedal i 1117. Senteret ble åpnet av daværende kronprins Harald i 1970. Siden har det utviklet seg til en perle som stimulerer til alle sanser.

Skulpturparken er utvidet med ulike skulpturer, og har fått navnet «Å se med hendene». For det handler om sanselige opplevelser. Den japanske billedhuggeren Kazuhiro Nomura er verdt å nevne i denne forbindelse og har bidratt med de fleste kunstverkene i skulpturparken.

Kjærligheten førte Erling Stordahl til Beitostølen i Valdres. Her startet han alt i 1962 med skikurs for blinde. Så fikk Stordahl idéen om å få til et skirenn for blinde, og tanken ble realisert med Ridderrennet på Beitostølen som ble arrangert første gang i 1964. Hver blind deltaker delte spor med en seende. Fra da av har rennet blitt arrangert årlig, og samler hundrevis av deltakere fra inn- og utland.

Senere opprettet han Beitostølen Helsesportsenter i 1970. Hans erfaringer, livsfilosofi og idérikdom har hatt sterk innflytelse på senterets virksomhet. I dag er senteret et mye brukt senter av mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

I 1981 ble han tildelt Norsk kulturråds ærespris. I 1994 samme år som han døde ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Det fremkom av testamentet etter Erling og Anna Stordahl at det skulle bygges et kapell på Beitostølen. 31. oktober 2000 ble Lyskapellet vigslet av biskop Rosemarie Køhn.

Jeg har besøkt lyskapellet flere ganger. Det er lett å bli fascinert av måten lys og mørke forenes. Selve glassmaleriene er utformet av Ferdinand Finne. Lyskapellet bør oppleves.

«Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes.

Vi er alle annerledes.

Annerledes enn vi tror.

Vi vandrer alle i mørket.

Noen fordi vi ikke ser med øynene, noen vi ikke ser med tankene.

De fleste av oss fordi vi ikke ser hverandre»

– Erling Storedahl

Jeg ønsker Storedalsenteret og Sarpsborg til lykke med arrangementene, og håper mange tar turen til Storedal kultursenter for å oppleve en flott forestilling, og et fint og spennende kultursenter. Årets festivalkunstner er Egil Syversen som gleder publikum med sine helt særegne trekunstinstallasjoner i ulike former.

Gratulerer med årets forestilling spesielt til regissør Karl Erik Solgård, senterets nye styreleder Elise Bjørnebekk-Waagen, familien til Stordahl, og forfatter av boken om Storedahl «Det muliges kunst» Jon Gangdal, venneforeningen med Torill Stokkan og flere som setter senteret inn i vår tid.

