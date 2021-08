Velferden i kommunen skal styrkes

Jeg mener en god offentlig kommunehelsetjeneste er viktig – det mener også Arbeiderpartiet. Vi satser på mer penger til kommunene for å løse de viktige oppgavene. Arbeiderpartiet mener at de oppgavene løser vi best i fellesskap.

Veksten i kommuneøkonomien er for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har og får ansvaret for. — Helene Saloua Apenes Matri

Vi trenger ikke en politikk som raserer velferden, men vi trenger Arbeiderpartiets løsninger som satser på smartere organisering av helsevesenet vårt. Skal vi få til det, trenger vi en regjering som spiller på lag med kommunene. Ikke som nå, hvor regjeringen gang på gang sender store og komplekse velferdsoppgaver ut til kommunene, uten at det følger nok penger med til nye oppgaver.

[ Jordmorflukt fra Sykehuset Østfold: Tillitsvalgte bekymret ]

Veksten i kommuneøkonomien er for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har og får ansvaret for. Derfor må vi ha regjeringsskifte til høsten. Jeg oppfordrer alle som er opptatt av kommunehelsetjeneste til å stemme Arbeiderpartiet ved valget. Det gir mulighet til å utvikle kommunen med regjeringen som lagspiller.

[ Alenemamma Linn (32): – Jeg har aldri følt meg dårligere enn da jeg endte på sosialen. Det bare skada meg mer ]

Vi bevilger ikke bare mer penger, men vi har også fokus på hvordan vi sammen kan bevare en velferdsstat som tar vare på oss alle uavhengig av hvordan livene våre er. Arbeiderpartiet tar på alvor fremtidens vekst av flere eldre, og færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Dette krever at vi ser på flere tilrettelagte boliger, har økt fokus på velferdsteknologi og ikke minst innfører en storsatsing på aktivitetstilbud for eldre.

Godt valg!

Helene Saloua Apenes Matri, Fredrikstad Arbeiderparti (Privat)

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!