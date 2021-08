Ap vil ta Østfold tilbake

La oss minne om at det var regjeringspartiene som tvangs-sammenslo en rekke fylker. Da fikk vi Viken, en uhensiktsmessig konstruksjon fra dag en. Ikke noe rart at de fleste i Østfold rister på hodet. For østfoldingen har fortsatt hodet på plass, noe som bekreftes av flere meningsmålinger.

La oss slå fast:

· Viken er en tvangs-sammenslutning som betyr at beslutninger er flyttet lenger fra folk.

· Viken utgjøres av tidligere fylker som ikke har en naturlig sammenheng.

· Viken er rett og slett for stort og avstanden mellom innbyggere og politikere er på samme måte for stor.

Vi observerer at Høyre i Østfold er sterkere tilhengere av Viken enn noen gang før.

Men velgerne skal ikke være i tvil: Dersom Arbeiderpartiet får bestemme så oppløses Viken fylkeskommune. Vi skal ta Østfold tilbake!

