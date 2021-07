Singløya – her kommer vi!

Singløya hører under Hvaler, noe mange ikke er klar over. Nå har øyas største grunneier fått lov å sette opp Midgardsormen i sten, på en høyde 30 meter fra vannkanten.

Ormen er et blikkfang på vestsiden av øya, og sees best fra vannet. Da oppnår grunneier Asmund Haare det han ønsker.

Det er en fantastisk innstilling. Eieren har rustet opp gamle veier og stier på øya, og ønsker at friluftsfolket skal ta den i bruk. Det vil igjen bidra til at Singløya ikke gror igjen.

Denne stenfiguren sees best fra sjøsiden, og mer stenkunst blir satt opp rundt på øya etter hvert. (Privat)

En del på Hvaler, både fastboende og hyttegjester, har dessverre en stikk motsatt tankegang. Gamle stier og ferdselsveier blir stengt for dem som ønsker å gå eller sykle der.

Hvaler har ifølge Statistisk Sentralbyrå flest hytter av norske kommuner, i forhold til areal. Vi som bor her og ønsker å ferdes fritt i naturen, opplever stadig at stier blir stengt.

Det skjer med alt fra forbudsskilt til at eier anlegger gressplen eller andre hinder der stien går. Selv om vi vet at vi har retten på vår side, er det utrivelig å gå eller sykle der.

Om vinteren er det ingen problem. Da går vi over alt, fordi ingen ser at vi tråkker på deres tomt. Om sommeren lar vi ofte være, for å unngå problemer.

Kommunen tar med ulyst i alle saker om ulovlige stengsler. Eierne er ofte villige til å risikere rettssak for å vinne fram med sitt syn. Det blir for dyrt for en liten kommune.

Der du andre steder på Hvaler kan møte forbudsskilt, velger de som bor på Singløya det motsatte. (Privat)

Dessuten stjeler det mye tidsbruk fra de ansatte. Den tiden kan brukes til viktigere ting, som å merke enda flere stier.

Å ha stier og veier folk kan gå, uten motorisert ferdsel, er utrolig viktig. Den som ikke kjenner til disse, nøyer seg kanskje med å gå på asfalt.

All forskning viser at det er viktig for helse og trivsel å gå i skog og mark. Eller langs stranda og på svaberg, for den saks skyld.

Alle tror at vi nordmenn er ute i all slags vær og årstider. Det stemmer dessverre i stadig mindre grad. Vi spiser piller mot høyt blodtrykk der er rask tur ville gitt samme virkning. Det fins faktisk leger som gir pasientene resept på tur.

Men da må vi vite hvor det er fint å gå. Å tilrettelegge og merke stier burde alle kommuner være pålagt å gjøre, i folkehelsas navn.

Samtidig trenger vi et klart lovverk som kommunene kan vise til når noen prøver å hindre fri ferdsel. I dag er det for mye gråsoner og usikkerhet.

På Singløya kan vi trygt gå, lagt til rette av grunneier Asmund Haare. Et mål for ham er å unngå at øya gror igjen, et problem der husdyr ikke beiter lenger.

Det beste med Singløya er at det knapt fins hytter der. Øya ligger så langt fra land at den var lite egnet før dagens helikopterfrakt av materialer begynte.

Det kan vi prise oss lykkelig over i dag. Mesteparten av bebyggelsen er etter fastboende som har flyttet. I dag er det flest båter fra Sarpsborg og Halden på øya.

Gunn Hedberg