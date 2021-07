La oss starte med drapet av 15 år gamle Benjamin Hermansen som 26.01.2001 ble utført på Holmlia av nynazistene Joe Erling Jahr og Ole Nicolai Kvister. To etniske norske menn - for så å følge opp med Anders Behring Breivik, etnisk norsk fra beste vestkant, og tidligere medlem av Frp.

[ – I ti år har jeg båret på mine sår. Sår som vil gro, men aldri gro igjen ]

Den 22. juli 2011 sprengte han først Regjeringsbygget hvor åtte ble drept. Deretter dro han til Utøya hvor 69 ungdommer fra 14 år og oppover ble regelrett henrettet - og mange skadet for livet.

For to år siden henrettet Philip Manshaus, etnisk norsk mann i Bærum, sin adoptivsøster, fordi hun var fra Asia og hadde skjeve øyne. Deretter dro han til en moske for å drepe mange muslimer. Men der var det heldigvis lagt opp til sikkerhetsrutiner, og to eldre heltemodige menn fikk overmannet ham.

Når har ikke-etniske norske utført det samme som de etniske norske?

Den 25. juli 2011 hadde vi rose-tog for demokratiet, men hatet til andre flotte mennesker med en annen tro eller hudfarge er fremdeles levende.

[ Reddet liv ved Utøya og dro rett på ferie: – Det var ikke noe smart (+) ]

Høyrepolitikerne har gjort lite for at det ikke skulle fortsette. Siv Jensen kom med sitt «snikislamisering», Per Sandberg og Per Willy Amundsen med «AP spiller offer», Sylvi Listhaug uttalte at «AP var mer opptatt innvandrere enn terrorisme» og Jan Tore Sanner kom med «Utøya kortet». Ja, selv Erna Solberg viste lite empati for AUF i de første årene etter 22. juli. Nå er det på tide at de blå står opp mot konspirasjoner !

Human Right Service har fått millionstøtte av regjeringen og Peder Nøstvold Jensen - kjent som «Fjordmann», som Breivik hentet sitt «stoff» fra - har fått stipend av Fritt Ord ! På denne dag «ligger de alle lavt», men deres bruk av ord har vært skremmende ! Rose-tog for demokrati ? Nei.

Debatt: Vi skylder Andreas, Andrine, Bendik, Elisabeth, Eva Kathinka, Lejla og Anne Lise å holde løftet om aldri mer 22. juli

Skal vi bekjempe rasismen, må hver av oss daglig bruke våre ord med omtanke og utføre handlinger som støtter opp om: «Fjern Rasismen» !

«Stilt går granatenes glidende bånd

Stans deres drift mot død - stans dem med ånd !

Krig er forakt for liv - Fred er å skape

Kast dine krefter inn: døden skal tape!»

Fra Til Ungdommen av Nordahl Grieg