Hvorfor er det ikke badevakter i Foten?

Ja, det finnes badeverter, men de er bare å se bak disken. Er dette det samme som badevakter, da burde de også vise seg ute.

Jeg vet det finnes badevakter på flere strender som blant annet på Ingierstrand og Hvervenbukta, og ikke å forglemme langs strendene i Syden.

Tidligere somre var Røde Kors til stede og det kjentes som en trygghet. I Foten henger det blå flagget oppe, så derfor mener jeg at det skulle være en selvfølge med badevakter til stede.

Været de siste dagene har gjort at utfarten til badestrendene har vært enorm.

Ved stupebrettene og flåtene har det vært et yrende liv. Barn og ungdom, og mange voksne har storkost seg i det varme vannet. Det er hoppet, stupt, forlengs og baklengs salto. Nå er det «in» med mange varianter på «dødsing» som forsøkes. At det har gått bra synes jeg er et mirakel, med så mange i vannet samtidig.

Jeg vil også samtidig etterlyse hjertestarter på et sted som dette, hvis det ikke alt er anskaffet.

Er det Fredrikstad kommune eller eventuelt vertskapet som svikter? Det ville vært fint om noen kan svare, da jeg mener sikkerheten bør ivaretas. Spesielt etter at det nye stupetårnet er på plass og «dødsingen» har begynt.

En av Østfolds største badestrender bør oppfylle dette, med respekt for seg selv, mener jeg. Mange drukningsulykker har vi også i år hørt om på TV i sommer, men heldigvis har det tross alt gått bra i Foten. Sesongen er ikke over så det er ennå tid til endringer.

