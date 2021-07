Tirsdag den 12. juli kl. 11.05, da jeg skulle kjøre bilen ut av garasjen, sto det stor Tesla og stengte. Etter ca. 20 min. kom bilføreren. Jeg forklarte ham at han hadde blokkert meg for utkjøring samt han sto på min opparbeidete og sten satt plass som hadde kostet over hundre tusen kr. å få laget.

Han mente at når han kjørte Tesla og EL-bil kunne det parkeres gratis og fritt hvor det passet ham her i sentrum.

Litt humoristisk forslo jeg han i alle fall kunne betale meg kr.50 etter å blokkert utkjørsel samt at det var parkerte på en privat plass.

Jeg ble da slått rett ned, noe som medførte en vond skulder og to blødende knær. Kommentaren til Jon Jacobsen i Fredriksstad Blad den 7. juli var:

«Et helt spesielt klasseskille er i ferd med å dele Fredrikstad».

Min mobil telf. er en enkel liten «doro», grei nok til å føre samtaler samt sende sms med ! Dog, ingen iphone (smarttelf.) hvormed det kunne blitt tatt bilde av bilen og føreren. Da jeg kom meg opp på beina og fikk notert EL 347?? var han i ferd med å rygge og kjøre.

Håper ikke det var representativt for alle Tesla-førere?

Med vennlig sommerhilsen - fra

Odd Løkkevik

pensjonert mekaniker