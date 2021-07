Kjæledyrets år

Norge stengte ned. Hjemmeskole og hjemmekontor ble den nye hverdagen. I starten var det spennende å lage snåle videoer på Tik-Tok, klippe sveisen selv og runde alle seriene på Netflix.

Men etter en stund manglet det noe. Eller kanskje det var noen? Noen som ikke kunne få korona og bli syke, som tålte en klem eller to og som ikke klaget på at det var så kjedelig å bare være i nærområdet hver dag. Hvem kunne det være, tro?

Det ble ikke bare koronaens, munnbindets og avstandens år. Det ble også kjæledyrenes år. Ikke siden det var finanskrise i 2008, har så mange skaffet seg et kjæledyr. Plutselig hadde vi tid til å oppdra en valp eller leke med en selskapssyk kattunge, fordi vi var hjemme hver dag, hele dagen.

Dyrebeskyttelsen ble nedringt av folk som ville adoptere et dyr. Folk som hadde drømt om det lenge, og som nå hadde et hav av tid til rådighet for en pelskledd skapning. Kanskje man kjedet seg, var selskapssyk eller bare trengte noe nytt og spennende å fylle dagene med. Men hva innebærer det å ha ansvar for et dyr?

Et kjæledyr som liker å bli kjælt med, vil gi god helse til sin eier. Kos er altså god medisin.

Et kjæledyr trenger (som ordet tilsier) masse kjærlighet og kos. Til gjengjeld vil du få selskap, masse energi og glede. Det var det mange som trengte etter å ha blitt avskåret fra mer sosialt samvær enn tidligere. En hund kan for eksempel gi bedre helse til eierne sine, studier viser at de blant annet kan gi deg lavere blodtrykk og senket kolesterol. Mye skyldes nok også at hunden krever tur flere ganger daglig og liker lek og aktivitet, det blir mindre tid i sofaen.

I tiden som har gått har mange savnet å klemme. Klem og nærkontakt styrker immunforsvaret vårt og gjør oss lykkeligere. Det er altså mye god helse i berøring. Et kjæledyr som liker å bli kjælt med, vil gi god helse til sin eier. Kos er altså god medisin.

Mange merker nå at de ikke har tid til det dyret de ønsket så velkommen i familien.

En hund er nøkkelen til et mer sosialt liv. Kronprinsessen vår gjestet nylig podkasten til Else Kåss Furuseth, hvor Else lurte på om hun kunne få et tips til hva hun kunne gjøre for å få seg kjæreste. «Skaff deg en hund», svarte Kronprinsessen. Else ble litt først litt snurt, kunne Kronprinsessen mene at en hund kunne erstatte mangel på kjæreste? Nei. «Når du har hund, kommer du mye lettere i kontakt med folk. Og du kan se hvordan eieren behandler hunden sin og dermed få et inntrykk av hvordan de er som menneske», fikk hun som svar fra den kongelige. Men så vidt jeg vet, har ikke Else skaffet seg hund av den grunn. Hun innså vel at hun ikke hadde nok tid nok til en firbeint venn.

Tiden har vært på vår side i over ett år, men nå nærmer det seg slutten. Mange merker nå at de ikke har tid til det dyret de ønsket så velkommen i familien. Og det er utrolig vanskelig å sette et familiemedlem på trappa, fortelle til et lojalt medlem at de ikke kan være en del av familien lenger. Fordi de krever for mye tid.

Men har man sagt A så får man si B, og stå løpet ut. Minne deg selv på alt det gode et kjæledyr bringer inn i livet ditt og gi det som fortjent: Uforbeholden kjærlighet, raushet og omsorg. Du vil få mangedobbelt igjen, garantert. Husk også på at kjæledyrene er en del av sommerferien din, og de skal også ha det bra. Alltid