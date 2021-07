Av med solbrillene i sommer

Mer enn en 1 av 5 norske jenter oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Overgriperen er ofte mennesker de kjenner og stoler på. Blant guttene oppgir nesten 1 av 10 å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen.

Skoleferie innebærer at barn som lever med slag, spark, beføling, samleie og andre overgrep som en del av hverdagen, mister det fristedet skole og fritidsaktiviteter kan være. Skoleferie medfører at barn som bor med en voksen som slår eller forgriper seg, må tilbringe mer – ikke mindre – tid sammen med en voldsutøver. Skoleferie gjør at barn gjennomgår nok en marerittsommer uten å bli sett, hørt eller hjulpet.

Det er vanskelig å oppdage omsorgssvikt når man ikke ser den som sviktes. Skal vi forebygge det vonde, så må vi alle ta ansvar selv når sola skinner og badetemperaturen stiger. Vær litt ekstra oppmerksom på barna du møter i sommer. Bruk kjøreturen fra stranda eller til den lokale matbutikken for en prat med dine egne barn. Fortell dem om grenser for egen og andres kropp. Fortell dem om de har lov til å si ifra om de opplever noe ulovlig. Fortell dem om Alarmtelefonen 116 111 som er døgnåpen og gratis å ringe til eller chatte med. Og snakk med dem om nettvett, og om at det finnes mennesker som begår overgrep mot barn på nett.

Vår ferieoppfordring er: Vær en voksen som tar av seg solbrillene og får øynene opp for at vold og overgrep mot barn skjer midt iblant oss – også når det er sommerferie. God sommer!