Uro på Østsiden

Samlokaliseringen av skolene kan være et prestisjeprosjekt for Arbeiderpartiet, og mindre partier vil ikke være dårligere. Flere av dem er enige med det toneangivende og største partiet. Og det er valgår i år.

Dette er ingen ny sak. Samlokaliseringen har vært planlagt i noen år og motstanden mot planen har hele tiden vært stor og unison. Da klagefristen utløp i slutten av mars i år, var det igjen kommet inn klager. Ingen av de ni klagene tas til følge, får vi vite, men saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Hva kan det da være som er så vanskelig med denne samlokaliseringen av to skoler? På den ene side et mulig ønske om et “signalbygg”, en bygning som for øvrig ikke harmonerer med miljøet som består av eldre trehus på begge sider av en vakker allé. Trærne har heldigvis et vern. På den annen side er Råkollenbygget så stort, at det allerede i utgangspunktet er klart for alle som vil se at det blir trangt om plassen. Den økte trafikken kommer i tillegg. En av beboerne minner om stortingsmeldingen som anbefalte avvikling av spesialskoler. Det er ikke heldig for elevene med store skoler. Han har også ønsket dialog med kommunen om kjøp av hans eiendom for å løse trafikkproblemene. Kommunen konkluderte med at det ikke er aktuelt med kjøp av eiendommen.

Alt dette og mer til har vi klaget på. Bystyret og kommunedirektøren kan ikke se at klagene inneholder nye momenter av avgjørende betydning for saken. Hva slags nye momenter skulle være nødvendig å komme med i en så viktig sak? Når kommunedirektøren blir bedt om å vurdere oppkjøp av nærliggende eiendommer dersom de blir tilgjengelig på markedet, og involvere skolene og lokalsamfunnet i den videre prosessen fram til ferdigstilt prosjekt, vekker det uro og forvirring.

Ligger det en plan bak det hele? Etter først å presse gjennom en dårlig plan med store mangler når det gjelder medvirkning, skal byggesaken bankes inn. Så blir det synlig for alle at skoletomten er for liten. Har man virkelig oppfattet hva man har vedtatt?

Tenk, en gang å kunne oppleve et parti eller politikere som snur og innrømmer at en plan må gjøres om. Tenk, hvilken goodwill det kunne gi, også i et valgår.