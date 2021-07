Koster mest – rammer flest, men tiltakene mangler

Det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med og derfor har vi vedtatt i vårt program følgende:

Styrke helsetilbudet innen muskel- og skjelettlidelser med vekt på forebyggende tiltak, rehabilitering og bedre samordning mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Som aktiv politiker i Arbeiderpartiet og leder av Ryggforeningen i Østfold er det for meg gledelig og viktig at dette punktet har kommet med. Muskel- og skjeletthelse har vært et forsømt område gjennom alle år. Det til tross for at det er det helseproblemet som rammer flest og koster mest. 255 milliarder kroner er de årlige kostnadene for det offentlige og næringslivet på grunn av muskel- og skjelettlidelser. Den største andelen av dette gjelder mennesker med nakke-, rygg- og bekkenlidelser.

Når lite har skjedd, skyldes det ikke mangel på erkjennelse av problemet og heller ikke på fine, men uforpliktende ord. Det er nok å lese forslaget til statsbudsjett for i år, hvor regjeringen selv påpeker at dette sammen med psykisk helse er et av våre største folkehelseproblem. Men på årets budsjett er det ingen nye bevilgninger for å løse problemet.

Jeg har selv slitt med alvorlige ryggproblem så godt som hele livet. Jeg har stort sett kunnet ha et aktivt liv også i yrkessammenheng før jeg ble helt ufør. For mange er ikke det mulig. De står utenfor arbeidslivet og har et svært begrenset sosialt liv. Muskel- og skjeletthelse er en av de viktigste årsakene til sykemeldt fravær i arbeidslivet og til uførhet.

Men jeg har erfart selv at ved å utvikle nye behandlingsmetoder, så kan situasjonen bedres. Det har hjulpet meg til å takle hverdagen til tross for store smerteproblem. En av årsakene til at problemet er så stort innen muskel- og skjeletthelse, er mangel på kunnskap om årsak til lidelsene og om behandlingsmetoder som virker. Det er kunnskapshull som må tettes og derfor må det satses mye mer på forskning.

Men allerede i dag er det mulig å gjøre noe for å få ned de enorme samfunnskostnadene og redusere noen av lidelsene. Jeg vil nevne to eksempel – rehabilitering og satsing på arbeidet og arbeidsplassen som en forebyggingsarena. På begge disse områdene forventer jeg at partiet mitt skal sørge for et løft.

Den sittende regjeringen varslet i 2016 økt satsing på rehabilitering – en såkalt opptrappingsplan. Evaluering av planen fastslår at det ikke har skjedd noen opptrapping. I evalueringsrapporten foreslås det derfor å lage en nasjonal satsingsplan for rehabilitering. Den satsingsplanen gleder jeg meg til at Arbeiderpartiet sørger for kommer på plass.