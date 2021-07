Å bli søkkrik på dugnad

Her forleden hadde vi en trivelig felles dugnad i den lille båthavna vår ytterst på Øra. Manns- og kvinnesterkt møtte vi solidarisk opp i kveldssola for å rydde og gjøre det pent rundt båtplassene våre. Alle deltok med godt humør og glede. Vi følte oss rike som kunne delta og bidra i dette unike fellesskapet.

Latteren og smilene satt løst blant de mange industriarbeiderne og håndverkerne. Den saftige galgenhumoren dreide seg mest om millionbonusene i flyselskapet Norwegian:

– Øi! Får vi bara en kopp kaffe og ei sleten lefse for å væra med på denne dugnaden her’a? Hos Norwegian fikk sjefane over ti millioner hver bara for å drite seg ut!

Ikke noen annen sak har irritert og skapt så mye avsky og allmenn fordømmelse over hele landet denne uka som millionbonusene på felleskapets regning i Norwegian. Selskapet mottok milliardstøtte fra staten for ikke å gå konkurs i krisa midt under pandemien. Takken og signalet tilbake til befolkningen etter den nasjonale dugnaden er kledelig beskjedent: Toppsjefene kan stappe 11 millioner kroner hver i sin egen lomme før den ene får sparken og den andre fortsetter litt til. Og høyreregjeringen lukker øynene, smiler og lar det stille og rolig skje. For sådan er kapitalismen...

Folk sitter lamslåtte tilbake. Er det mulig å være så åpenlyst sleskt grådig?

Folk sitter lamslåtte tilbake. Er det mulig å være så åpenlyst sleskt grådig? Kan Norwegian bruke pengene slik etter å ha fått ekstraordinær korona-statstøtte? Ja da, det er ingen sak. Med en regjering som i årevis har støttet de rike, satt i verk storstilt privatisering og økt forskjellene i samfunnet, er dette åpenbart helt etter boka.

Riktignok har næringslivsminister Iselin Nybø fra Venstre sendt et brev. Tenk det. Hun har puttet et papir oppi en konvolutt, kanskje slikket forsiktig på limkanten og klistret på et frimerke med sin lille tommeltott. Se, der! Slik viser Nybø, Venstre og landets blå regjering skikkelig handlekraft! De sender et brev i posten... Basta! Nå kan toppfolka i Norwegian bare ha det så godt!

Men ingen ting skjer. I flyselskapet Norwegian har de knapt lest brevet før statsråd Nybø får svar fra et av landets dyreste og mest fasjonable advokatbyråer:

Norwegian har ikke gjort noe galt. Vår tidligere justisminister, og nåværende leder i FrP, Sylvi Listhaug, har tidligere elegant forhindret et vedtak i Stortinget om at koronastøtte til næringslivet ikke skulle brukes til bonuser og økte lederlønninger. Et slikt forbud ville være helt unødvendig, mente Listhaug og det borgerlige flertallet. De mente at ingen kunne finne på noe så sjofelt. Politikerne kunne altså ha stanset ulykken.

Men hva med de stakkars flypassasjerene da, kan en dåre spørre. Får de noen kroner tilbake av Norwegian for billetter de har kjøpt til flyreiser som har blitt innstilt nettopp på grunn av pandemien? Jo, da. De kan kanskje håpe på å få refundert lusne fem prosent! Ellers får kundene vite at de dessverre har puttet resten av billett-pengene sine i et stort sluk.

Og dette sluket rommer altså også det de store gutta på toppen skal ha. Det dreier seg ikke bare om noen få kroner for en avlyst flyreise. Nei, de karene får så det monner: Over 30 millioner kroner i bonuser i tillegg til sine millionlønninger for å ha bidratt til at selskapet nå mister både omdømme og kunder i rekordfart. De er jo fullstendig uunnværlige ledere midt oppe i denne nasjonale pandemi-dugnaden. De er helt unike. Tenk om de forsvant til fristende lederjobber i utlandet... (Ja, gid det var så vel).

Men skatten da? Kan ikke felleskapet få tilbake penger som den norske staten vitterlig har tilgode hos Norwegian? Flyselskapet skylder jo en hel milliard i restskatt etter tidligere eventyrgevinster. Nei, da. Ikke noe å hente der heller. Fordi flyselskapet unngikk konkurs med et nødskrik nylig, slipper Norwegian unna med å betale en symbolsk liten sum i skatt.

Heller ikke de vanlig ansatte i selskapet får noe ekstra fra Norwegian. De har i solidaritet gått med på å fryse lønningene sine i to år for å bidra til å redde selskapet. Men svimlende million-bonuser til sjefene har Norwegian selvsagt råd til. Det må jo alle andre ansatte forstå!

Hoh! Det er godt det er valg snart. I september kan velgerne fritt sette en strek over denne høyredreide, urettferdige økonomiske og politiske galskapen. Folk ser tydelig at den meningsløse grådigheten i toppledelsen i Norwegian bare har blitt møtt med et likegyldig, lett skuldertrekk av Solberg-regjeringen. Det kan vise seg å bli et svært dårlig kort å sitte med i den kommende valgkampen.

Bonus-festen i Norwegian under den såkalte korona-dugnaden med felleskapets midler og regjeringens tafatthet har åpnet øynene for svært mange.

