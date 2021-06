Redusert moms, et enkelt og godt verktøy for å øke aktiviteten

Endelig ser vi forhåpentligvis enden på koronakrisa. I Norge har vi stort sett lyktes godt med å ivareta både smittevern, folk og næringsliv. Folkevalgte, folk og næringsliv har stått sammen og løftet i flokk, likevel har vi ikke lykkes godt nok overfor alle grupper. En av de næringene som har blitt hardest rammet er reiseliv-, restaurant- og utelivsnæringa. Disse næringene har fra dag én i pandemien hatt dramatiske tiltak med delvis eller full nedstengning stort sett hele perioden med de konsekvensen dette har hatt for tapt omsetning og ansatte i permisjon.

Sommersesongen i fjor ble sterkt redusert, julebordsesongen glapp og hverdagsbesøkene skjedde ikke fordi hensynet til smittevern krevde at vi var hjemme. Mange spisesteder gleder seg nå over at det går mot normalitet, men dette året har tynget ellers sunn drift tungt. Derfor kan vi nesten daglig lese i Østfold-mediene om restauranter og utesteder som har gått konkurs eller ikke velger å åpne igjen, fordi man velger å gi seg mens man enda har mulighet til styrt avvikling.

Jeg har snakket med flere drivere av spisesteder i Østfold det siste året. Flere har pekt på redusert moms som et enkelt og meget godt verktøy for å øke aktiviteten. Senterpartiet foreslo derfor i revidert nasjonal budsjett å redusere serveringsmomsen fra 25 prosent til 15 prosent for tre terminer for inneværende år. Det ville gitt et midlertidig bidrag til økt aktivitet og til å få flere ansatte i serveringsbransjen tilbake i arbeid etter hvert som smittevernrestriksjonene nå gradvis lettes.

