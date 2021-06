Endelig fritt skolevalg i Viken

Viken fylkeskommune har vært utstillingsvinduet for nærskolemodellen. Vi har allerede sett hvor alvorlig galt det kan gå. Elever som burde ha kommet inn på studiespesialisering, har endt opp på elektro, og elever som ville på elektro, har fått tilbud om bygg og anlegg. Risikoen har vært stor for at mange elever vil droppe ut som følge av det rødgrønne inntakseksperimentet.

Men mandag denne uken kom det en skikkelig gladnyhet for alle videregående elever i landet, nemlig at regjeringen innfører fritt skolevalg i hele landet. Mange steder i landet er det postnummeret til eleven som bestemmer hvilken skole de kan gå på, og ikke karakterene. Viken er intet unntak.

Det er ingen andre enn oss elever som vet hvilken skole som passer best for oss. — Caroline Mathea Grønli Andersen (Høyre)

Nærskoleprinsippet til venstresiden er ikke en garanti for å komme inn på den skolen som er nærmest. Det er karakterene dine som bestemmer hvilken skole du kommer inn på, uavhengig av om fylket ditt har fritt skolevalg eller nærskoleprinsippet. Derfor er det bedre å ha fritt skolevalg slik at alle elever kan søke seg inn på den skolen de har lyst til.

I dag er det nærmere ni av ti elever som kommer inn på sitt første valg de stedene man har fritt skolevalg. Regjeringen innfører fritt skolevalg med en reisegaranti som vil si at ingen elever risikerer å reise mer enn en time til skolen. Samtidig har regjeringen åpnet opp for at fylkene kan deles opp i opptil seks inntaksområder som vil si at risikoen for at noen får lang reisevei minimeres. I tillegg tar man hensyn til at noen fylker trenger en mer desentralisert skolestruktur.

Fritt skolevalg handler mest om de elevene som ønsker seg bort fra nærskolen sin dersom de ønsker det. Hvis man har gått ti år i grunnskolen og blitt mobbet, ikke trivdes eller bare ønsker seg et nytt miljø er det veldig dårlig gjort å tvinge disse elevene til å fortsette på nærskolen i tre år til. De aller fleste elever velger å søke seg inn på nærskolen sin selv om de har fritt skolevalg, men for de få elevene som faktisk vil velge seg bort fra nærskolen er fritt skolevalg avgjørende.

Høyre vil gi elevene frihet til å velge skole selv, og det er på tide at Arbeiderpartiet gir den samme tilliten til elevene. For det er ingen andre enn oss elever som vet hvilken skole som passer best for oss. Høyre innfører fritt skolevalg i hele landet, fordi et Norge på sitt beste er et Norge hvor elevene får være sjef i egen utdanning, og bestemme hvilken skole som passer oss best.