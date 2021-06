Jeg dri … i 5G, bare jeg kan ringe uten å henge ut av kjøkkenvinduet

Jeg skriver dette innlegget i ren irritasjon. Telenor som opprinnelig var Televerket og folkets eiendom, funker ikke og kan ikke nås med klager. For tiden skuffer de inn penger, mens de bygger ned servicen. Jeg leste nylig et innlegg fra en kunde som var helt oppgitt. Veldig veldig mange har opplevd enorm frustrasjon over telefonservicen som er direkte elendig.

[ Debatt: Du er nr. 50 i køen – skal vi finne oss i slikt? ]

Når jeg etter lang venting når «kundemottaker» møtes jeg av en endeløs rekke av spørsmål som; «Gjelder det fakturaspørsmål tast 1 …!»

Jeg bor på Ulfeng i Fredrikstad og har mildt sagt dårlig dekning. Kona og jeg benytter One Call/Telia og sliter med dårlig dekning. Når jeg ringer One Call påstår de at jeg har god dekning, men de henviser til Telia som antenneansvarlig. Telia påstår jeg har god dekning tiltros for det motsatte.

Telenor skuffer inn penger, men bygger ned servicen. — Ulf Tolfsen, Fredrikstad

Vi har hatt fasttelefon via kobberkabel, men Telenor melder at denne vil bli kuttet. Etter en del skryt går vi med på en å installere såkalt GSM-fasttelefon med forsterkerantenne, og Kari går med på å bytte mobil til Telenor som har bra dekning. Som sagt så gjort, men dekningen er håpløs.

«Fasttelefonen» virker dårlig så Telenor sender en forsterkerenhet som skal monteres ute. Vi vil bli kontaktet av montør. Mottar forsterker, men hører ingenting fra Eltel Networks som er underleverandør. Ringer så Telenor som setter meg over til kundeservice. Havner hos Eltel Networks i en endeløs kø. De ringer etter en time, men kan ikke finne min adresse. Blodtrykket er nå over 200.

[ Øyvind (76) prøvde både kontanter, kort og overføring fra konto, men fikk ikke betalt på bussen ]

Jeg ringer Telenor og når omsider en operatør etter 4 mellomtastinger og 10 minutters venting.

«Jeg skal sette deg over»

«Nei, nei da havner jeg i køen igjen, dette er deres ansvar og dere får ordne med montering – hvis ikke tar jeg kontakt med forbrukerrådet eller kongen!»

De lover endelig å ordne med montør. TV-en står på, og reklame for Telenor skryter av super dekning og utbygging av 5G. Nå er det like før jeg kaster mobilen på TV-skjermen. Jeg dri … i 5G, bare jeg kan ringe uten å henge ut av kjøkkenvinduet. Jeg har nå brukt 2 1/2 time.

Dette er en av rekke lignende opplevelser. Nesten uansett firmaer jeg ringer til blir jeg møtt av «callsentre», møkkaservice. Firmaer som går med milliardoverskudd kunne ansatt flere kundemottakere eller helst hatt fysiske servicekontorer. Er dette framskritt?

[ Debatt: Ren sabotasje mot «Harryhandelen» - kom til fornuft, åpne grensen! ]