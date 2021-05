Ingen vil savne NRK Østfold

At det dag etter dag er mulig å presentere noe så tynt som det redaksjonen i NRK i Gamlebyen gjør, er rett og slett en stor gåte. Hva de tenker selv om de timelange sendingene med tull og vas og håpløse innringertemaer, hadde vært interessant å vite. Journalistikk er det i alle fall ikke.

Frode Rekve beskriver det på en fortreffelig og humoristisk måte: NRK Østfolds lokale radiosendinger har rett og slett blitt helt unødvendige. De fyller så å si ingen misjon utover hele tida å gjøre folk oppmerksom på hva klokka er, uendelig mye synsing og skravling om været og gjentatte oppfordringer til lytterne om å gi beskjed om små og en sjelden gang store trafikkproblemer rundt omkring.

Rekve tar dessverre ikke for hardt i. Det er faktisk mer spennende å se maling tørke eller juletreet visne enn å høre på NRK-Østfold. Man blir rett og slett møkk lei og slår ofte over på noe annet i stedet. Synd, ikke minst fordi det faktisk skjer mye spennende, interessant og viktig i Østfold som det er god grunn til å rapportere om.

Det behøver ikke å være slik. For et par uker siden hørte jeg tilfeldigvis på ettermiddagssendingen fra NRK i Buskerud. Der var det mange interessante innslag, gode kommentarer fra studio og fin, lokal musikk. Slik skal det være, lær gjerne av Buskerud.

Programlederne i NRK-Østfold bør og skal ta mye av ansvaret for elendigheten, men først og fremst er det et lederansvar. Det er en ansvarlig redaktør på toppen som bør tenke nøye gjennom hvordan lokalsendingene best skal oppfylle sitt samfunnsansvar. Det handler ikke om å være politisk korrekt eller kjedelig, men om å få fram mangfoldet og alt det spennende og morsomme som skjer i vårt kjære Østfold.

Det er som sagt mer enn nok å ta av.

