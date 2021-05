Radio-fjolleri på tomgang

En striere strøm av lystig overspent, meningsløst, lite morsomt fjas og kjedelig tomprat skal du lete lenge etter. Det er helt ubegripelig hvorfor NRK, av alle, skal lage dette.

Da storfylket Viken ble tredd nedover øra på en motstrebende befolkning i Østfold, Akershus og Buskerud for snart et par år siden, fulgte NRK lydig opp og la ned de populære egenproduserte tv-nyhetssendingene fra Østfold. De ble raskt sentralisert til tv-bastarden NRK Oslo og Viken. Trøsten skulle være at gamle Østfold fikk beholde sine egne distriktssendinger på radio.

Det østfoldingene blir budt i NRKs lokale radiosendinger er en mer eller mindre evigvarende billig stripe av popmusikk og tåpelig pludring mellom to verter i studio. Faglig profesjonell kvalitetsradio med gjennomarbeidede lydreportasjer, lokale musikk- og kultur-opptak, debatter og godt forberedte intervjuer med interessante østfoldinger om aktuelle saker, er nesten helt fraværende.

I stedet for god, underholdende og interessevekkende lokal kvalitetsjournalistikk får radiolytterne i Østfold en tynn, lunken suppe tidtrøyte-skvalder i statskanalen. Det hele er mer enn trist. NRK Østfolds lokale radiosendinger har rett og slett blitt helt unødvendige. De fyller så å si ingen misjon utover hele tida å gjøre folk oppmerksom på hva klokka er, uendelig mye synsing og skravling om været og gjentatte oppfordringer til lytterne om å gi beskjed om små og en sjelden gang store trafikkproblemer rundt omkring.

Redaksjonen i NRK Østfold har greid det kunststykke å fjerne hele vitsen med å publisere engasjerende lokale radiosendinger. Samfunns- og allmennkringkasteroppdraget er umulig å få øye på. Det verste er at det virker som om det hele er villet og bevisst.

Hovedtema i en flere timer lang radio-sending for kort tid siden var å få flest mulig lyttere til å lage og synge en østfoldsk (?) tittel på The Queens verdenskjente pop-melodi «We are the champions» på direkten. Vinneren av denne lokale lytter- konkurransen skulle få et såkalt «Prekas-krus»! En kar som omsider ringte inn og liret av seg «Vi er sjampingjongane» i falsett, stakk av med koppen. Det var riktignok i hard konkurranse med en flirende dame fra Larkollen som prøvde seg så falskt og haltende som det bare går an, med «I Østfold er vi sjefær alle sammen».

Spørrekonkurransene, eller Quizen, som det heter i NRK Østfolds radiosendinger, er også krevende. Et av de lokalt inspirerte spørsmålene her forleden var om innringeren visste hvilken ukedag det var i går? En annen fikk den høyst lokale problemstillingen om det er lov å gi fra seg lyd når man gjesper?

Andre ingredienser i NRK Østfolds lokale radiosendinger nå for tida kan for eksempel bestå i å la lytterne få være med å døpe en tilfeldig gravemaskin i Ørje, eller gjette hvor i Østfold NRKs reporter har gjemt seg i dag. Disse journalistene tar heller ikke fem øre for å kle seg ut som vikinger med hjelm og sverd når de skal ut og lage intervjuer om internasjonalt høyst interessante arkeologiske utgravninger og funn her i Østfold. Selvopptatthet og pinlig misforstått humor kjenner åpenbart ingen grenser.

Og tja, slik går nå radiodagene i NRK- Østfold...

Innimellom listepop, sang og jevn småprat med lyttere pludres det høylydt privat, oppjaget og fnisete mellom de to vertene. De oftest brukte ordene er «ille», «bæl» og «lissom». Absolutt alt skal være like hektisk, jovialt og fryktelig gøyalt. Det blir rett og slett en lise og fred i stua når dagens morgen-andakt eller Dagsnytt kommer utenfra i et roligere leie.

Østfold fikk sitt eget NRK distriktskontor i Gamlebyen i Fredrikstad for snart 40 år siden. I løpet av denne tida har det selvsagt gått litt opp og ned der som i alle andre mediehus. Men vår lokale NRK-redaksjon har jevnt over produsert en mengde krevende og gode radio- og tv-reportasjer fra Østfold opp gjennom årene. Hele fylkets brede og rike historie, kultur, samfunns- og næringsliv har blitt speilet og reflektert i nyhets- og magasin-sendingene på en fin og interessant måte for seere og lyttere.

Etter snart fire rike ti-år har de journalistiske ambisjonene nå dessverre sunket ned under tørva til en tåpelig dill-dall radio uten mål og mening. Det er så trist som faen...

