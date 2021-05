Beskjeden fra landets elever, lærere, fylkesordførere, skoleledere og mange andre kunne ikke vært tydeligere; Årets muntlige eksamen for 10. trinn og videregående skole må avlyses. Noe annet er helt uforsvarlig, både av smittevernhensyn og faglige hensyn.

[ Debatt: Avlys muntlig eksamen! ]

Vi legger snart bak oss nok et krevende skoleår. Mange elever har tilbrakt flere uker i karantene og har hatt hundrevis av undervisningsøkter bak en dataskjerm. Lærerne har samtidig jobba beinhardt for å prøve å gi elevene den opplæringen de har hatt krav på for å nå måla i læreplanen og forberede dem til eksamen.

Innse realitetene og avlys muntlig eksamen. — Magnus Weggesrud (Sp)

Dessverre er forskjellene nå store elevene imellom, fra skole til skole og kommune til kommune – på hva slags undervisning de har fått. Allikevel skal de nå testes på det regjeringen mener er like premisser. Til og med Utdanningsdirektoratet har anbefalt å avlyse fordi man ikke kan være sikker på at alle elever har fått den undervisningen de har rett på. Det er derfor på tide å stikke fingeren i jorda, innse realitetene og avlyse muntlig eksamen.

[ Glemmen-elev Sander (18): – Ulike smitteverntiltak isolerer oss og gjør at mange sliter med å ha det bra med seg selv (+) ]

Det er også meningsløst at regjeringa fortsatt tviholder på at de skal gjennomføre dette når vi vet hva som er konsekvensen for de elevene som er i isolasjon eller karantene på eksamensdagen. De må vente til høsten før de kan ta eksamen på nytt. Det er uholdbart og skaper mye usikkerhet blant unge mennesker – helt unødvendig. Mange lærere er fortsatt uvaksinerte og løper derfor også en større risiko ved å møte mange elever fra forskjellige skoler.

Nå er det på tide å legge bort prestisjen og bruke sunt bondevett. Den siste tida som er igjen før sommerferien bør heller benyttes til å gi gode og rettferdige standpunktkarakterer. La oss nå gi hardt prøvede elever og lærere en verdig avslutning på et vanskelig skoleår.

[ Sommerskolen 2021 blir større enn noen gang ]