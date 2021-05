Selv om Israel kaller seg rettsstat, er den grunnlagt på en rasistisk lovgivning

Gratulerer til alle gode nordmenn på vår frigjørings- og nasjonaldag som vi akkurat har unnagjort. Vi er usedvanlig heldige som bor i et fantastisk land med et godt demokrati og gode økonomiske betingelser, – vel, for de fleste.

[ «Barn hører ikke hjemme i fengsel» ]

Vi har det så godt at vi kan ikke uttrykke det med ord, men vi tenker ofte på dem som la grunnlaget for vår frihet og velstand. Det var brave menn på Eidsvoll for over 200 år siden og en håndfull menn og kvinner som «sto den av» under krigen og gjorde en innsats for at vi skulle få vår frihet tilbake. De kjempet med enkle våpen mot en militær og økonomisk overmakt som vi egentlig aldri hadde en sjanse til å beseire. I deres bestreben på å tilføre den mektige makten sår, ble dessverre andre gode nordmenn drept. Man måtte dessverre ta den kostnaden for å prøve å oppnå frihet. Etter fem år lyktes man med god hjelp av mange allierte å felle den overmektige okkupantmakten.

Vi bør sende noen varme tanker til motstandsfolkene i Midtøsten og håpe at deres bestrebelser vil gi en varig fred. — Jan Christian Häckert

Akkurat den samme frigjøringskampen kjempes i disse dager. Ikke hos oss, men i et lite område i Midtøsten som vi kaller Vestbredden og Gaza. Der står Hamas midt i en flyktningleir med små militære ressurser og prøver å forsvare en rett til frihet og selvstyre. På samme måte som Tyskland kalte Pellegruppa, Milorg og andre motstandsgrupper for terrorister, kaller flere land og organisasjoner Hamas for terrorister. Ser man på definisjonen av terrorist, kan betegnelsen på Hamas forsvares, men da må man ta med USA, Israel, NATO, Russland, Kina og mange andre på samme liste. De dreper nemlig vilkårlige sivile for å oppnå politisk makt og herredømme.

Propagandamaskinen til den israelske stat maler på og forteller oss at det var Hamas som startet denne konflikten. Det er selvfølgelig løgn. Konflikten startet allerede på slutten av 1800-tallet og eskalerte virkelig i 1948 hvor staten Israel ble proklamert (nei, det var ikke FN som ga sionistene Israel). Etter dette har sionistene uten stans utvidet sitt territorium, delvis ved aktiv krigføring (jo, det var Israel som startet seksdagerskrigen i 1967) og ved ulovlige bosettinger på Vestbredden (inkludert Jerusalem) og Gaza (der har man trukket seg ut). Nå sto palestinske hjem i Øst-Jerusalem for tur og familiene blir kastet ut for at israelske nybyggere skal overta eiendommene. Saken skal opp i israelsk høyesterett og det høres jo betryggende ut? Nei da, selv om Israel kaller seg rettsstat, er den grunnlagt på en rasistisk lovgivning som favoriserer jødiske innbyggere ovenfor alle andre. Palestinere er annenrangs borgere (kan det høres ut som nok en sammenligning med Nazi-Tyskland?).

[ Hedda, Ingerid og Isak håper flere ungdommer engasjerer seg i Israel-Palestina-konflikten ]

På toppen av dette gikk israelske «sikkerhetsstyrker» inn i moskeen på Tempelhøyden under Ramadan, skjøt med gummikuler og kastet sjokkgranater. På en av de helligste dagene for muslimene. Tenk om tyskerne skulle behandlet oss slik og angrepet Nidarosdomen på selveste julaften? Jeg tror vreden hadde blitt mektig.

Et av verbale angrepene på Hamas er at de dekker seg bak sivile og bruker barn som skjold. Da må man være klar over at i Gaza som har litt mindre areal enn Asker kommune (hvor det bor 95.000 mennesker), bor nær 2.000.000 mennesker. Det er ikke mulig å gjøre den eneste lille motstanden de kan med små raketter uten at det er sivile i nærheten.

[ «Fy skam, Kiwi» ]

Heldigvis reagerer omverdenen på Israels uforholdsmessige gjengjeldelsesoperasjoner hvor det drepes omtrent 20 palestinere for hver israeler som dør i konflikten. For å trekke en parallell til vår krig; 11.500 tyske soldater er gravlagt i Norge. Skulle tyskerne gjengjeldt dette, måtte de drepe alle som i dag bor i Sarpsborg, Fredrikstad og Drammen, omtrent 230.000 mennesker.

Kanskje vi derfor bør sende noen varme tanker til motstandsfolkene i Midtøsten og håpe at deres bestrebelser vil gi en varig fred med to likestilte nasjoner som kan leve i fred og fordragelighet.

Et lite bidrag kan være og ikke kjøpe israelske varer for at Israel på den måte skjønner at vi ikke godtar deres okkupasjon og undertrykking av et helt folk (jo da, palestinerne er et folk, men tyskerne prøvde også å umenneskeliggjøre sigøynere, jøder, homofile, romfolk og andre ved å kalle dem undermennesker).