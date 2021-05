Av: Geir Olav Adolfsen, Terje Syversen og Rune Bård Hansen, varslingsgruppa for Rødt Fredrikstad.

Det er ikke mindre enn utrolig å se setterådmann (settekommunedirektør) Nils Holms tilsvar på spørsmål fra avisene om sin rolle i håndtering og framdrift av varsleres sak. Snart fem år (november 2016) har gått siden Holm ble rekruttert av ordfører Nygård og godkjent av bystyret som setterådmann. Bystyret ga han et mandat som må antas å skulle være en objektiv oppfølging av varslerne, med bakgrunn i at tidligere rådmann Finess, ble erklært inhabil i varslingskomplekset.

Varslerne har ettertrykkelig uttalt seg om at setterådmann ikke har vist noe initiativ til å møte dem ansikt til ansikt siden han fikk det vervet. Hans initiativ til kontakt har vært totalt fraværende. Ett år etter at granskingsrapportene ble lagt fram i full offentlighet og for alle andre enn varslerne, gikk Nils Holm endelig med på å møte dem for en gjennomgang av innholdet i rapportene som det hadde vært svært tungt å lese. Dette skjedde i Oslo og hadde ikke skjedd uten bistand fra Henning Aall.

Setterådmann Nils Holms usynlighet dekkes i flere artikler. Blant annet kommer det til kjenne i: Artikkel Fredriksstad Blad, 24/4 d.å. Forsikringsselskap skal avgjøre varsler-erstatning. Demokraten, 27/4 d.å. Setterådmannen har ennå ikke møtt meg. Fredriksstad Blad - 4/5 d.å. Advokat: Det er helt utrolig. Fredriksstad Blad, torsdag 6. mai d.å. Varslernes advokat med kraftige kritikk av politikerne.

Politikere og bystyret er satt ut på sidelinja. — Varslingsgruppa for Rødt Fredrikstad.

Det er merkverdig å se hvordan setterådmannen vurderer sin rolle, uten å vise en genuin interesse for aktivt delaktighet i behandling av varslernes oppreisning og erstatningskrav. I det minste skulle det forventes at setterådmannen gikk inn og lot politikerne ble de fremste lagspillere, etter de alvorstunge konklusjoner granskings-rapportene tilkjennega, der varslerne fikk fullt medhold på alle sine punkter.

Det kan virke sånn at de folkevalgte og politiske organer har hatt ingen eller liten innvirkning eller delaktighet i arbeidet som er foretatt etter setterådmannens inntreden. På den måten er politikere og bystyret satt ut på sidelinja i beslutninger som angår varslernes krav og interesser. Dermed er det ikke rart at varslerne gang på gang gjennom 6 år har opplevd politisk tilbakeholdenhet og svik som et mantra.

Rødt representant, gruppeleder Hannah Berg stilte uredd ordfører Nygård i bystyret 29. april åpne spørsmål om hvor langt kommunen har kommet, og hva som er timingen av varslernes sak for endelig avgjørelse. Svaret fra ordfører og setterådmann til Hannah Berg, var «som å rope i skogen, så får du svar». Kun en formell opplisting om hvilke postgang som har mellom varslernes advokat og setterådmann underveis.

Advokaten til varslerne forteller: At politikerne har på godt norsk stukket hue i sanda som strutsen. Varslerne opplever etter mange års kamp for sannheten fortsatt et svik! Ansvaret til setterådmann Holm for deres sak er pulverisert til ingenting. Det betyr i praksis at administrasjonen ved leder for byarkivet og kommeadvokat er de reelle saksbehandlere, hvorpå Holm er klokkeklar på at kommuneadvokaten er habil til å behandle saken.

Når Holm og kommuneadvokaten velger å la et forsikringsselskap som Gjensidige ta over spørsmålet om erstatning- og oppreisingskrav fra varsler, er jo dette å fraskrive et viktig politisk ansvar. Hele varslingshistorien og -utvikling mener vi er fullt og helt et politisk anliggende, den var helt åpenbart politisert fra allerede 30.04.2015 da kommunerevisjonens første rapport om varslingene i Teknisk drift og anleggsbidragsmodellen ble fremlagt. De omveier og ansvarsfraskrivelser bystyret dessverre har legitimert, skal de nå ende med Nils Holms skinnhåndtering i av varslerne?

Varslergruppa i Rødt har følgende spørsmål:

1). Ordfører uttaler i avisa at han ikke har tillit hos varslerne. Hva har han tenkt å gjøre med det etter alle disse årene?

2). Bystyret ga et mandat til Holm som setterådmann, og hva innholdet vedtaket ved det?

3). Lå det noen henstillinger i vedtaket for hvordan Holm skulle gi rapport og løpende informasjon om videre løp i saken?

Så til slutt må vi huske vår eminente spaltist G. Bodahl Johansen skrev: «Jatter man med makta, blir man akseptert og forfremmet. Står man opp mot makta, blir man fort vraket.»

Innen sakene avsluttes vil varslerne måtte gjenoppleve de feil som ble begått dem, igjen og igjen. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om kommunens ansvar ovenfor de tidligere ansatte i teknisk drift gjelder fortsatt. Det ansvaret må kommunens administrasjon og politikere erkjenne seg. Nå må varslerne få sine saker avsluttet en gang for alle og få den oppreisningen de fortjener!