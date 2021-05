Nakba – katastrofen som ikke tar slutt

Nakba er det arabiske ordet for katastrofe, og betegner fordrivingen av nesten 800.000 palestinere fra hjemmene sine og tømmingen av 531 palestinske landsbyer i forbindelse med opprettelsen av staten Israel i 1948.

Men det å markere Nakba-dagen – 15. mai – handler ikke bare om å dvele ved fortidens ugjerninger: massakreringen, den etniske rensingen, den systematiske ødeleggelsen av det palestinske sivilsamfunnet. Nakba markeres hvert år fordi katastrofen for palestinerne aldri har tatt slutt. De lever uten den friheten de har rett på hver eneste dag, enten de blir behandlet som annenrangs statsborgere i Israel, eller de lever under okkupasjon i Palestina, eller de lever som flyktninger i et annet land og nektes sin rett til retur.

Okkupasjon regnes for å være midlertidig. Etter over 70 år er Israels okkupasjon av palestinske områder, med omfattende kolonisering som er ulovlig etter folkeretten, alt annet enn det. Den anerkjente internasjonale organisasjonen Human Rights Watch har nylig levert en veldokumentert rapport om Israels politikk i de okkuperte områdene. Israelske myndigheter har gjennom årene opp til i dag demonstrert en intensjon om å opprettholde jødiske israeleres dominans over palestinere, så vel i Israel som i de okkuperte områdene, herunder Øst-Jerusalem. Denne intensjonen er koblet med systematisk undertrykkelse av palestinere og inhumane handlinger mot dem. Når disse tre elementene finner sted samtidig, utgjør dette til sammen apartheid, konkluderer HRW.

Rapporten fra HRW er knapt nok omtalt i norske medier. Heller ikke rapporten fra den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem, som kom tidligere i år. At norske myndigheter bare holder seg med «bekymringer» for overgrepene mot palestinere, og ikke sanksjonerer Israel for brudd på folkeretten, er vel kjent. Det er ikke desto mindre skammelig. Det norske oljefondet har investert 165 milliarder kroner i virksomheter knyttet til okkupasjonen av Palestina. Disse selskapene, og dermed også Oljefondet, profitterer på Israels apartheidpolitikk. At Oljefondet ikke trekker seg ut av disse selskapene, er uhørt.

Den internasjonale BDS-bevegelsen – boikott, deinvesteringer, sanksjoner – ble startet av palestinerne selv. Det er en ikkevoldelig og legitim politisk fremgangsmåte for å kjempe for rett og frihet. Den er samtidig effektiv – såframt den blir omfattende nok. Vi oppfordrer norske myndigheter, både på nasjonalt og lokalt nivå, til å gjøre slike vedtak – til konkret støtte for et folk som kjemper for sin eksistens og sin frihet.