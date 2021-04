«Med hjartet på rette staden går inn»

Listhaug huskes som en polariserende statsråd. En som hevdet det var utrygt å gå langs Grønland i Oslo. En som nøret opp hat mot AUF-ere. Og fikk flere hundre blomster for det etterpå. Da sjefen hennes, Erna Solberg, skulle ansvarliggjøres, sa hun ganske enkelt «Jeg ville ikke brukt de ordene». Men hvilke ord ville du da brukt, Erna?

Dette valget handler så klart om mye mer enn Erna og Sylvi. Det handler om at det er vanlige folks tur. At vi skal ta folks bekymringer for framtida på alvor. Og at det viktigste i folks liv skal være det viktigste i politikken.

Arbeid til alle er det viktigste i årets valg. I en gammel valgkampplakat som henger på veggen min står det «80 000 arbeidsløse krever flertallet til Arbeiderpartiet». I 2021 står 200.000 helt eller delvis uten arbeid. Og de trenger flertallet til Arbeiderpartiet. Folk i jobb er veien ut av krisa vi står i. Vi må sette i gang nye næringsprosjekter, sikre faste stillinger og garantere læreplass. Vi skal ikke snakke om snøen som falt i fjor, men sist gang Arbeiderpartiet styrte landet skapte vi over 300.000 arbeidsplasser, majoriteten i privatsektor.

Listhaug huskes som en polariserende statsråd — Mathias Lind Høyning, medlem AUF Østfold

Vi har et boligmarked som ikke funker. Det bygges for lite og det er for vanskelig å komme seg inn. Leiemarkedet er som ville vesten og å få en god utleier er litt som å kaste en terning og satse på 6, tre ganger på rad. Arbeiderpartiet vil gjøre det enklere å få startlån i husbanken, vi vil bygge flere boliger og ha raskere saksbehandling og viktigst av alt så vil vi etablere en tredje boligsektor.

Pandemien har mange konsekvenser. Den verste for unge er et kraftig slag i den psykiske helsen. Unge har satt store deler av livet på vent. Dette setter spor. Å sitte innestengt på en 15 m² bolig har sine virkninger. Her er Arbeiderpartiet tydelig. Når vi vet at flere unge sliter enn noen gang, må vi fatte handling. Vi kan ikke standardisere oss ut av mental uhelse. Realiteten er at de fleste har ikke behov for diagnoser eller henvisninger, men noen å snakke med. Noen som kan forklare hva som skjer i hodet deres. Vi vil satse på flere lavterskeltilbud. Et fantastisk eksempel er Fredrikstadhjelpa. Et tilbud som ikke krever henvisning og som ikke gir en diagnose. Utover det må vi ansette flere psykologer, fjerne egenandelen for unge og sette i gang flere forebyggende tiltak.

Jonas Gahr Støre er landets neste statsminister. En partileder som ser mennesker. En person som kanskje ikke selv har kjent urettferdighet og ulikhet på kroppen, men som er villig til å skatte mer for å gjøre noe med de økende forskjellene. Etter åtte år med kutt- og kaosregjering, trenger vi en Arbeiderpartiledet-regjering som bruker de store pengene på de med mindre formuer.

14. september skal vi våkne til rødgrønt flertall, og på NRK skal det stå «Med hjartet på rette staden går inn». Det fortjener vanlige folk.

