«Demokrati er ingen selvfølge»

Vi i Norge er utrolig heldig, vi lever i ett av verdens beste demokratier hvor man kan stemme på den man vil, det er flere kandidater enn en, Jonas og Siv kan krangle på skjermen men etterpå være venner og ikke minst vi alle har retten til å mene det vi vil. Andre land er ikke så heldig som oss.

For første gang på flere tiår opplever demokratiet i verden en tilbakegang. Rundt 400 millioner av verdens befolkning lever nå i land som er fullverdige demokratier. Resten av verdens befolkning lever med betydelig færre rettigheter enn oss. Det er en farlig utvikling som vi må ta på alvor.

1. februar 2021 klokken 03:54 norsk tid utførte hæren i Myanmar et militærkupp og tok kontroll over det nylige demokratiske landet. Siden 2011 har de hatt regjering bestående av sivilbefolkningen etter mange år under militær ledelse. Verden begynte å se ett blomstrende demokrati og vi alle hadde håp for en lys fremtid for befolkningen. Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi ble anholdt av hæren i landet sammen med mange andre sentrale roller i opposisjonen av hæren etter kuppet.

80 prosent av setene i parlamentet og hæren i landet nekter å godta valg nederlag og derfor i stedet tviholder de på maken ved bruk av vold og frykt. De arresterer opposisjonen, de går til vold mot sivile demonstrasjoner i stedet for å godta at de tapte ett demokratisk valg. Et land skal aldri styres av militærmakt, men av folkevalgte politikere.

Myanmar var også i søkelyset før kuppet. De har blitt kritisert før for den grusomme måten de behandlet Rohinga muslimer. Ledelsen av Myanmar mente at Rohinga Muslimene var ulovlige innvandrere i landet og derfor utførte militære i landet brutal diskriminering, undertrykkelse og voldelig fordrivelse. Fn har også fastslått at de militære maktene i landet drev med etnisk rensing mot minoriteten.

På grunn av dette flyktet i 2017 over 720.000 Rohinga muslimer fra Myanmar. Så Demokratiet i landet var langt fra perfekt. Vi skal uansett aldri ta Demokrati for gitt. Selv med Myanmars historie trodde de at dette valget skulle bli en ny start og ett blankt ark i Myanmars historie. Men nå har dette blitt tatt ifra befolkningen, vi kan aldri kompromisse med våre demokratiske verdier og derfor kan ikke vi sitte å se på. Norge må bidra med fredsløsninger vi også.

