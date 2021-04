Senterungdom: «Rusreformen - Senterpartiet bør støtte avkriminalisering»

Vi er nødt til å styrke den kommunale rusomsorgen, samt gjøre det mer åpent og gi en større mulighet for både oppfølging og hjelp, til forhold for straff. Ofte er sterkt rusavhengige mennesker, mennesker med underliggende problemer. Dette kan blant annet innebære mennesker med bakenforliggende utfordringer, eksempelvis i form av omsorgssvikt, overgrep eller mennesker som sliter med alvorlige traumer. Vi bør satse på hjelp og ikke straff. Ikke minst for å unngå økt mental usikkerhet hos ungdom og videre usikkerhet hos tungt rusavhengige.

På landsmøtet til Senterpartiet, vil det dermed være viktig å fremme en ruspolitikk som bunner alle. Det må være mulig å få den hjelpen man trenger der man er, og ikke bli straffeforfulgt for den man er. Man bør se hva som funker for den enkelte, og ta ruspolitikken ut av straffeloven. I Senterpartiets partiprogram, 2. utkast for 2021 – 2025, står dette som en dissens. Dette er en dissens Senterpartiet bør gå for på sitt landsmøte. For å komme seg videre fra ytterliggående problemer som kan føre til en avhengighet, trenger vi en ruspolitikk som legger grunnlag for hjelp, og ikke ser det som en straff å være rusavhengig.

Det er så sagt, at man for å minske sosialt stigma og ytterliggående utfordringer, bør se på individets trang til hjelp. Kommunal rådgivningstjeneste kan være til stor hjelp, både i form av at man får noen å prate med og noen som forstår, men også som en mulighet til å gi ytterligere hjelp i årene før rusen har mulighet til å entre banen.

Kommunal rådgivningstjeneste kan være et godt forslag og et steg videre for å komme seg ut av rusen, slik at man får hjelp etter behov. Vi må se hele mennesket, ikke bare mennesket i et straffeperspektiv, der ungdom straffes som igjen kan føre til tyngre, fremtidig kriminalitet. Har man først falt utfor, er det vanskelig å stable seg på beina igjen, spesielt i en sårbar alder. Får man derimot hjelp etter behov, vil man kunne unngå fremtidig problematikk.

Vi trenger en ruspolitikk som ikke rammer skjevt, og som ikke skaper en sosial stigma. Som parti, bør vi gå inn for økt sosial hjelp, og se bort fra øvrig straff. Fra mitt ståsted, da ikke bare som styremedlem i Akershus Senterungdom, men også som medmenneske, er vi nødt til å få igjennom en rusreform som ikke bare bunner rusavhengige, men også ungdommen som står i fare for å falle utenfor.

Vi må legge økt fokus på å styrke den nåværende rusomsorgen, vi må styrke sosiale tjenester og legge økt fokus på kommunale og landsdekkende tiltak, slik at vi kan skape en forebyggende effekt mot rus før problematikken, og vi må si ja til dissensen som er fremmet. Vi tror på hele Norge, heter det seg. Da må vi også tro på mulighetene for de svakeste i vårt samfunn!

