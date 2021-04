«Skjærgårdstjenesten Fredrikstad bør styrkes og utvikles»

Miljøpartiet De Grønne mener tiden er inne for å utvikle og forsterke Skjærgårdstjenesten. Vi ønsker å jobbe med samarbeidspartiene, regionale og nasjonale myndigheter og andre relevante organer for å oppnå dette.

Skjærgårdstjenesten er en interkommunal tjeneste som ble opprettet for å drifte og ivareta de mest benyttede friluftsområdene langs kysten med oppgaver som vedlikehold av brygge- og badeanlegg og fasiliteter, renovasjon og renhold.

Etter hvert er oppgavene utvidet til skjøtsel av naturtyper, oppsyn med verneområder, rydding og kartlegging av marint avfall og drive holdningsskapende arbeid. De forskjellige driftsområdene organiseres noe forskjellig på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Oslofjorden er under sterkt press — Gunhild Vigdisdatter, MDG Fredrikstad

Mannskapet i Skjærgårdstjenesten Fredrikstad har kompetanse innen naturvern og skjøtsel, og samarbeider med og rådgir Statens Naturoppsyn og Oslofjordens Friluftsråd om tilstanden i skjærgården, fra Saltnes til Skjærviken. I tillegg er de ofte først på stedet og får ryddet opp store mengder ved alvorlige utslipp, som blant annet fjorårets pellets- og parafinvoksutslipp. Og deres samarbeid med frivillige organisasjoner om rydding av marint avfall er viktig å støtte og følge opp. Engasjementet rundt strandrydding og havforsøpling er en viktig sak også for oss i Miljøpartiet.

Oslofjorden er under sterkt press. Fremmedartsspredning, utbygging, forurensning og avrenning, forsøpling og overbeskatning fører til tap av naturmangfold.

Å sikre oss og kommende generasjoner tilgang til en frisk skjærgård og en fjord i økologisk balanse bør prioriteres. Dette er helt i tråd med FNs tiårssatsinger for havet og naturmangfold og Klima- og miljødepartementets Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.

Med større politisk trykk og mer samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter kan vi legge til rette for å styrke og utvide denne tjenesten. Skjærgårdstjenesten Fredrikstads måte å organisere og utøve sine oppgaver på fungerer veldig bra, men det er allikevel begrenset hva de rekker over med to menn og én båt.

Vi foreslår at tiden er inne for å styrke en slik «Fredrikstad-modell» lokalt og utvide den nasjonalt. Det er bra for båtfolket, for turfolket, for fiskeren og for naturen.

Dette mener vi i De Grønne det er klokt å jobbe videre med.

