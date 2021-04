«Er ‘koronafengslet’ på Gardermoen lovlig?»

Som overskriften antyder, setter jeg spørsmålstegn ved denne nyordningen, der utenlandsreisende blir tvunget til å tilbringe et visst antall dager på et koronahotell.

La oss ta et tenkt eksempel: Jeg kommer fra ferie i Spania og ankommer Gardermoen. Jeg og de andre flypassasjerene blir automatisk sluset gjennom sperringene for å bli sjekket og registrert for deretter å bli kjørt til et koronahotell. Men da er det jeg sier: Jeg aksepterer ikke å bli satt i karantene på noe hotell. Ingen myndighet kan tvinge meg til dette.

Som motsvar fra myndighetspersonen som sjekker meg sier han: Ok, da får du et forelegg på kr 20.000. Jeg svarer lakonisk: Jeg aksepterer ikke denne boten. Hvis dere ønsker å gå videre med dette ser jeg fram til at dette blir en sak for rettsvesenet Jeg er beredt til å gå hele veien opp til Menneskerettskommisjonen med denne saken. Det det her dreier seg om er etter min mening frihetsberøvelse.

For ordens skyld: En frihetsberøvelse er det samme som fengsling eller innesperring. Flesteparten av vår befolkning er dessverre så lovlydige at de tar alt fra myndighetene for god fisk. Hvor er den sunne fornuft?

