«Hvem har ansvaret for å verne barn og unge mot voksne som burde vernes mot seg selv?»

Rubicon og The Oslo Company – vi mener for eksempel dere. Når dere som produksjonsselskap caster personer til realityprogrammer, har dere et etisk ansvar for hvordan personer dere gjør kjente for folk flest, håndterer de enorme sosiale plattformene de får tilgang på. Dere produserer ikke bare realityprogrammer; dere produserer influensere. Det ville overraske oss stort hvis dere ikke er klar over dette, og da følger det også et ansvar som vi ber dere om å ta på alvor. Det fortjener barn og unge at dere gjør!

Vi skulle ønske at sosiale medier ikke fremstår som et slags «Hunger Games». — Henrikke Bugdø-Aarseth, ombudet for barn og unge i Viken

Barn og unge fortjener at vi som voksne, verner dem mot skadelig budskap som personer vi har gjort til influensere, uttrykker på en arena vi har gitt dem tilgang på. De har blitt gitt en kommersiell plattform der de høres og synes så tydelig for så mange. Den plattformen må vi gjøre trygg. Produksjonsselskapene må ta sitt ansvar og ikke stå stille i bakgrunnen og se på når det går galt.

For ofte går det jo galt. Jevnlig oppstår det store konflikter og debatter i media der influensere, mange av dem tidligere deltakere i realityprogrammer, kommer med uheldige eller skadelige innlegg og kommentarer som skaper store overskrifter. Motreaksjonene er ofte preget av rask mobilisering og sterke allianser. Sanksjonene som brukes er mengder av screenshots med kommentarer som legges ut i story, og motkampanjer som utgjør et sterkt press mot enkeltpersoner. Ofte vil den som har sagt og gjort noe uheldig eller skadelig, gi etter for presset, gjennom å slette det opprinnelige innholdet eller deaktivere profilen sin for en periode. Kanskje det kommer en unnskyldning etter hvert.

Et annet gjennomgående trekk i disse sakene er at det er helt stille fra dem som i utgangspunktet har muliggjort situasjonen. For dette handler jo egentlig ikke om den enkelte influenser som har bakgrunn fra et realityprogram. Dette handler om systemsvikt. Disse uttalelsene hadde ikke hatt det nedslagsfeltet, fått den oppmerksomheten eller utgjort en potensiell skadelig påvirkning, hvis ikke det var for produsenter og management som i utgangspunktet så en kommersiell mulighet for å utforme en influenser.

Vi som jobber med å ivareta barn og unges rettigheter i Viken, etterlyser produksjonsselskap som tar større ansvar og følger opp de dere caster. Vi skulle ønske at sosiale medier ikke fremstår som et slags «Hunger Games», der influensere med varierende grad av forståelse for hvilke konsekvenser deres uttalelser kan ha, blir tatt hånd om av andre influensere. Det er på tide heve blikket og ansvarliggjøre dere som gjør det hele mulig. Vi oppfordrer dere til å vise at dere også bryr dere. Skjerpings.