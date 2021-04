«Kjære kommunestyre, trenger vi ikke taxinæringen?»

Selv bedrifter som har vært i gang under hele pandemien får støtte fra kommunen, jeg sier ikke at de ikke skal få, for alle har drevet med tap. Men taxinæringen i vår kommune har hatt et brutalt omsetningsfall, allikevel ofres de ikke en tanke i rådhuset.

La oss først få fram at Taxi Skjærhalden og Cathrines Tut og Kjør Hvaler Taxi (heretter bare kalt Hvaler Taxi) til sammen sysselsetter fire ansatte på fulltid, i tillegg til at de selv er i jobb. Det vil si i alt seks årsverk, om ikke undertegnede har misforstått meningen med uttrykket. Det argumenteres med at taxiene fremdeles har skole og sykekjøring som før, men det har aldri vært den hele og fulle oppdragsmengden for taxinæringen.

Alle vet at å være taxisjåfør er forbundet med helgejobbing, man jobber stort sett natt til lørdag og søndag. Det er jo da man virkelig trenger en taxi, enten man skal til eller fra puben, samfunnshuset, middagen, besøk hos venner, familie osv.

Her på Hvaler har vi også vært så heldige å ha store konsertarrangementer hver eneste sommer, i tillegg til alle hyttefolkene som tilbringer årets varmeste dager her ute. Noe som tilsier at taxiene har til tider hatt mye å gjøre, både på kveld og i helgene. Men siden pandemien slo til og tiltakene ble mer omfattende, har alt dette blitt borte.

Ingen konserter og stengte restauranter og puber, ingen som skal noe på kveldene. Etter klokka 17:00 mandag til fredag er det dønn stille, og fra fredag ettermiddag til mandag morgen er det bokstavelig talt dødt. Inntjeningen på hele helgen (altså fredag kveld til mandag morgen), tilsvarer ikke engang det samme som én kveld før pandemien startet.

Allikevel forventes det også av de på rådhuset, at Hvaler Taxi er i drift 24/7 - 365 dager i året. Hvilket de også er, uansett hvem hva og hvor. De pålegges å ha «smittevegg» i bilene, i tillegg til at de selvfølgelig skal vaske og desinfisere. De skal alltid ha maske og håndsprit, hvilket de har. De har i tillegg med masker de gir til kunder som har glemt å ta med selv, for å slippe å måtte nekte å ta de med seg. For om de skulle være så «snille» å ta de med, så ilegges de en bot på 2000,- blanke kroner. Alt dette har gjort at utgiftsnivået har «flydd til himmels» og litt til.

Når man så da tar med i beregningen den tapte inntekten, så sier det seg selv at dette blir et massivt tapsprosjekt. Så da lurer jeg på om Hvalers folkevalgte virkelig mener at vi ikke trenger taxier her ute? Hvem skal kjøre dere hjem fra julebordet, 50-årslaget, konserten eller til legevakten, når taxiene har gått konkurs? Skal man da kunne gå igjennom, eller må man sove på enden av tunnelen til bussen kommer. Jeg bare spør. siden også turguider prioriteres. Men ikke taxiene.

