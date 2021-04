«Går brannsjefens drømmeslott opp i røyk?»

Som de fleste vet, er jeg motstander av å bygge en ny og kostbar brannstasjon som det slett ikke er behov for! At den gamle brannstasjonen ligger perfekt plassert og kan fungere helt supert for beredskapsavdelingen i minst seksti år til, har jeg skrevet om tidligere. Det jeg vil si noe om denne gangen, er hvordan politikerne ble påvirket til å tro at de ikke hadde noe annet valg enn å godta at det må bygges ny brannstasjon.

Hvordan i all verden klarte brannsjefen å få politikerne med seg så lett? Det spørsmålet har blitt sett på som en stor gåte blant tidligere kolleger, men når vi gikk gjennom sakspapirene, så tok det oss ikke lang tid å finne forklaringen. For hva er det brannsjefen legger fram for politikerne: Han viser, helt riktig, til at det er «Dimensjoneringsforskriften» som styrer hvordan Fredrikstad må organisere beredskapen i kommunen, men deretter blir det helt håpløst! Han feiltolker jo regelverket, og han bruker bare opplysninger som ikke er til hinder for å nå målet om å bygge ny brannstasjon.

Han skriver at når Fredrikstad passerer 100.000 innbyggere, så må brannvesenet ansette 24 nye brannmenn. Det kommer til å skje i 2040, antyder han. Det stemmer jo ikke. Brannsjefen bruker det totale innbyggertallet i kommunen, men der blander han kortene. Dimensjoneringsforskriften, som styres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier at det ikke er det totale innbyggertallet i kommunen, men antall innbyggere i det største tettstedet i kommunen som er dimensjonerende for beredskapen.

Kjære brannsjef, i 2040 har vi da slett ikke kommet opp i 100.000 innbyggere i sentrum. Ifølge Statistisk sentralbyrå, så bor det nå 68.876 innbyggere i Fredrikstad sentrum, som er det største tettstedet i byen, og da snakker vi vel om 60 år og oppover før det rent teoretisk kunne bli snakk om å gå over en ny dimensjoneringsgrense.

Er det i det hele tatt noe poeng å bruke ufattelig mange millioner på å bygge noe altfor stort i påvente av at folketallet i sentrum skal øke så enormt i en fjern fremtid? Den store, fremtidige, oppbemanningen går igjen flere steder i saken, og brannsjefen skriver i sin innstilling også at den gamle brannstasjonen derfor kommer til å bli altfor liten i 2040. Brannsjefen har altså brukt feil befolkningsgrunnlag for å overbevise politikerne om at det er helt nødvendig med en kostbar ny brannstasjon, men det stopper ikke der.

Det å dimensjonere beredskapen etter innbyggertallet i sentrum er heller ikke riktig i Fredrikstads tilfelle, for vi deler jo tettsted med Sarpsborg. Det felles tettstedet Fredrikstad/Sarpsborg har i dag 116.373 innbyggere, der 68.876 bor i Fredrikstad, og 47.497 bor i Sarpsborg. Ifølge dimensjoneringsforskriften skal vi samarbeide om beredskapen, og en oppbemanning vil da ligge minst 100 år fram i tiden. Hittil har jo byene ikke tatt hensyn til dette når de har dimensjonert brannvesenet, men det er faktisk tatt høyde for nettopp et slikt samarbeid i fremtiden.

Har ikke brannvesenene i Fredrikstad og Sarpsborg laget en felles dokumentasjon av brann- og redningstjenesten der de nettopp ser for seg hva som skal skje med beredskapen i fremtiden? Kommunene Fredrikstad og Sarpsborg har en plikt, etter Dimensjoneringsforskriften, til å samarbeide om beredskapen i det felles tettstedet, slik at begge kommunene utnytter både økonomiske og beredskapsmessige ressurser på best mulig måte, og alle som har lang fartstid i brannvesenet, vet at byene er pålagt å samarbeide.

Det gjør vi til en viss grad allerede, men vi vet også at det samarbeidet skal utvides når innbyggertallet i sentrum av Sarpsborg går over 50.000 innbyggere. Det tettere samarbeidet vil i første omgang hindre en stor oppbemanning av Sarpsborg Brannvesen, og deretter en tilsvarende oppbemanning i Fredrikstad i lang tid fremover. Det vil sikre at dagens brannstasjoner i begge byene har tilstrekkelig plass for beredskapen i fryktelig mange år. Der forsvinner brannsjefens store oppbemanning!

Hva nå politikere? Konsekvensene av brannsjefens misvisende informasjon kan jo bli voldsomme for kommunens økonomi. Her fikk politikerne en innstilling i saken som de ikke har annet valg enn å godta. De måtte jo stole på at opplysningene de fikk var riktige, og politikerne måtte dermed følge innstillingen og binde opp mange hundre millioner.

Når saken inneholder store feil, hva gjør det da med tilliten mellom brannsjefen og politikerne? Har ikke brannsjefen også et ansvar for å unngå å belaste kommunens dårlige økonomi med en investering som det ikke er et virkelig behov for? Hvor mange hundre millioner er det verdt å samle de tre små avdelingene hans under samme tak? Og er det noen som kan svare på hvor mye det vil koste å samlokalisere Forebyggende- og Feieravdelingen et egnet sted i kommunen, og bygge om den gamle brannstasjonen for beredskapsavdelingen alene? Det regnestykket er jo utrolig interessant, men det finnes ikke i sakspapirene.

Burde ikke politikerne utsette saken og be om nye, kvalitetssikrede, opplysninger, eller skal de bare late som ingen ting, og satse hundrevis av millioner av skattebetalernes penger? Det vi innbyggere er opptatt av, er at både politikere og ledere i kommunen forvalter skattepengene på en ansvarlig måte, og da må beslutningene bygge på riktige opplysninger!