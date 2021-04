«Åpent for allmenheten, en selvfølge!»

Fellesforbundet i Fredrikstad som driver Feriehjemmet Solviken, og som er eier av store landeiendommer på Engelsviken-halvøya er ikke overrasket over at nye byggeprosjekter i strandsonen og innenfor 100-meters beltet blir sperret og stengt av for allmennheten, selv om innsalget og intensjonene var noe helt annet. Dette gjelder ikke bare i Engelsviken, men hele vårt distrikt, og da kan en ta med seg Råde, Hvaler, Sarpsborg i tillegg til Fredrikstad.

Slike etableringer, viser seg gang på gang, får andre ønsker og holdninger når prosjektet er ferdig, og det er overlatt til andre interesser å stå for den daglige driften. Da kommer ønsket om å gjerde inn og sette hindringer på eiendommen, for dem som bor der ønsker ikke «fremmende» personer rekenes rundt på det de anser som privat tomt. Dette burde det slås hardere ned på, for allemannsretten, fri ferdsel og åpne offentlige områder er viktige og grunnleggende friheter med det norske samfunnet. I mange tilfeller virker det som det nå er ganske sterke krefter som ønsker å redusere disse frihetene.

Så lenge det er liv og pust i oss skal vi holde våre eiendommer åpne for allmenheten. —

Selv har Feriehjemmet Solviken vært en plass som har hatt drift siden 1940-tallet, og denne plassen er og har vært åpen for allmennheten siden. Mange bruker oss som tur og rekreasjonssted. Mange har oss som sitt feriested. Vi er åpne for alle. Og det mener vi er en selvfølge, og noe vi fortsatt skal kjempe for å være, så lenge vi klarer å holde liv i driften der ute. Vi er stolte over å vise fram vår plass, la folk få nyte det vi mener er det største paradiset på jord.

Vi eier også den indre havna i Engelsviken, og er nærmeste nabo til Engelsviken Sjøhus. Hos oss kan alle få lov til å gå, sitte, bade, fiske, sykle, ja bare kose seg på fine dager og ta livet med ro. Vi ønsker at folk flest skal benytte seg av dette, og nyte den flotte utsikten og omgivelsene som vi selv elsker.

I disse dager, med den flotte stolpejakten som foregår i Fredrikstad-området, er vi så heldige av vi har fått to av stolpene plassert på våre områder. Det har generert veldig mange besøk, mange nye besøkende, som har vært hos oss for første gang. Det har bare vært smil, hyggelig hilsninger og fornøyde turgåere. Det er sånn det skal være.

Selv for oss som drivere av et feriehjem, så merker vi holdningsendringer rundt dette med private eiendommer. Det er nok av eksempler i avisene om grelle hendelser der private hytteeiere sperrer av eller setter hindringer i veien for fri ferdsel. Slike holdninger merker vi en økende tendens til rundt våre eiendommer også. Det er krefter som ønsker å sette hindringer for vår drift, som mener at det er kun Feriehjemmet Solviken som alene skal ta belastningen for ferdselen i område, og at de som er private hytteeiere skal skånes for dette og at de kan holde sine eiendommer lukket for besøkende og all type trafikk. Det er nok av dem som ønsker om å få stengt ned vår drift helt, for da blir det færre besøkende og ferierende i område, og disse private hytteeierne kan nyte sine eiendommer i fred og fordragelighet.

Så lenge det er liv og pust i oss som holde på, skal vi holde våre eiendommer åpne for allmennheten, vi skal kjempe imot private hytteeiere og huseiere som sperrer fremkommeligheten og stenger sine eiendommer for omgivelsene. Vi skal hegne om fri ferdsel, og at våre eiendommer skal være offentlig tilgjengelige og skal kjempe mot nedstenging av viktige friluftsområder. Det forventer vi at offentlige myndigheter også vil gjøre, og at dette prioriteres fremover.

Dette handler også om folkehelse, og om gode opplevelser og tilbud som er gratis for innbyggerne. Dette er ikke områder forbehold de få og bemidlede, dette er områder som tilhører oss alle!

Med ønske om en flott vår og sommer til alle, med fri ferdsel, åpne landskap og frihet til å oppleve alt det flotte landskapet og utsikten regionen vår er rik på.

