«Så det måtte altså en pandemi til for at vi skulle verdsette norsk mat, eller?»

Temaet på fjorårets årsmøteuttale var viktigheten av å velge norsk mat. Hadde man ikke visst bedre kunne man nesten trodd at årsmøtedelegatene hadde sett inn i ei spåkule, for en måned etter årsmøte gikk Norge i lockdown. Det store utvalget av matvarer som var vanlig for oss å finne i butikken, ble over natta mye mindre. Vi sto igjen med de norske matvarene, og valget om å velge lokalt ble enkelt.

[ Har opparbeidet seg en sterk lokal merkevare innen desserter og sauser ]

Da grensene stengte, stoppet også grensehandelen. Det var ikke mulig å kjøpe kjøtt, fisk og meieriprodukter på andre siden av grensa. Ola nordmann fikk øya opp for viktigheten av det norske landbruket. Vi var glade for at det fortsatt er så mange mennesker i det langstrakte landet vårt som driver med matproduksjon, og bøndene var glade for at forbrukerne «endelig» satt pris på jobben de legger ned hver dag – enten det er ute på jordene eller inne i fjøset.

Mennesker er overraskende flinke til å tilpasse seg. Og til å være dobbeltmoralske. —

Så det måtte altså en pandemi til for at vi skulle verdsette norsk mat. Hvis denne påstanden stemmer vil vi se en betydelig nedgang i grensehandel, import av klimafiendtlig mat og flere unge mennesker som tør å satse på landbruk den dagen verden blir koronafri. Det er nok lettere sagt enn gjort. I dag har vi jo ikke noe annet valg enn å støtte nærbutikken på hjørnet som fører matvarer fra norske matprodusenter, men om ikke så altfor lenge vil det igjen åpnes flere valg for oss. At vi kan velge bort den norske maten betyr at vi ikke lenger er i en global krise, og det er jo den hverdagen vi aller helst vil ha.

[ Serverer mat fra hjemlandet og lærer norsk ]

Jobben med å få den jevne forbrukeren til å velge brødet som er laget av norsk hvete framfor brødet som er laget av importert korn er altså ikke over. Koronakrisen har lært oss mye, men som vi vet er mennesker overraskende flinke til å tilpasse seg. Og til å være dobbeltmoralske. Det er fint å hylle bonden og kjøpe varer som er merket med «Nyt Norge» nå, men det er også fint å spare noen kroner på liter´n når vi får lov til å handle melk i Töcksfors og på Svinesund igjen.

Østfold Bygdeungdomslag skal fortsette å belyse viktigheten av å velge norsk mat, også etter pandemien. Vi vil at de neste generasjonene skal stå ved butikkhyllene uten å være i tvil om hvilket brød de skal kjøpe. Det naturlige valget skal selvfølgelig være å legge det brødet som er laget av norsk hvete, i kurven.

Årsmøte i Østfold Bygdeungdomslag

[ «Vi brenner for lokalmat» ]