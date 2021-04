«Vedum har et gedigent MDG-problem»

MDG har hatt landsmøte. Partiet går til valg på å legge ned hele den norske oljenæringen innen 14 år, utvide abortgrensen til uke 18, sette grenser for hva slags hytter folk får ha, øke bompengene kraftig, halvere norsk kjøttforbruk, stoppe alle motorveier, skru avgiftene i taket for flyturer og folks personbiler. Og de vil hente drastisk flere kvoteflyktninger til Norge.

Dersom valgresultatet skulle bli som noen av de siste målingene, er det MDG som får det siste ordet på venstresiden. MDG vil bestemme på hvilke vilkår en Vedum- eller Støre-ledet regjering får styre.

Selvfølgelig skal MDG ha noe igjen for å innsette en regjering med SP og Ap. Partiet har vist i Oslo at de ikke lar seg behandle som en dørmatte. Der er hverdagen at Ap tillater MDG å bruke enorme summer på dyre symboltiltak som ikke engang kutter utslipp.

Vi tror ikke MDG får gjennomslag for å legge ned oljen, men Vedum og Støre burde snart gi noen signaler om hvilke MDG-forslag som kan bli en realitet om venstresiden vinner. Er det kjøttforbud? Full stans i veiutbyggingen? 10.000 kvoteflyktninger i året? Forbud mot innenlands flyreiser? At et barn kan ha x-antall foreldre?

Vi ser få gode grunner til å lede Norge ut i en gedigen sosialistisk venstredreining. — Ingjerd Schou og Tage Pettersen, stortingsrepresentanter for Høyre i Østfold

Så kan man lett innvende at det neimen ikke alltid er fryd og gammen på høyresiden heller. Men situasjonen er en helt annen. Høyre, FrP, Venstre og KrF var ærlige før valgene i 2013 og 2017 om at et flertall av disse fire partiene ville gi en politikk utgått av disse fire partiene, uansett hvem som sitter i regjering. Slik er situasjonen også før høstens valg.

På sosialistisk side snakker både Vedum og Støre som om MDG og Rødt ikke eksisterer. Selv om de trolig vil sitte på de avgjørende stemmene i Stortinget.

I dagene etter MDGs landsmøte har Støre og Vedum løpt om kapp til ulike aviser for å ta avstand fra regjeringssamarbeid med MDG. Men merk deg følgende: Støre og Vedum sier de ikke vil sitte i regjering med MDG. De avviser ikke samarbeid og at MDG kan få stor innflytelse i norsk politikk.

Vedum kan repetere at han ønsker seg en ren Ap/Sp-regjering så mye han bare vil. Realiteten er at Vedum blir avhengig av SV uansett, og trolig også MDG og Rødt. Det hjelper ikke med utspill i VG om at du «vender MDG ryggen» hvis stemmene telles opp i september og viser at Sp og Ap trenger nettopp de for å få flertall.

Med Erna Solberg som statsminister, har Norge fått rekordinvesteringer i vei, kollektiv og jernbane, flere av barna våre fullfører skolen og like før koronakrisen var det rekordlav arbeidsledighet og langt kortere helsekøer enn da vi overtok.

Vi ser få gode grunner til å lede Norge ut i en gedigen sosialistisk venstredreining i en tid der vi mer enn noe trenger å hjelpe alle bedriftene og arbeidsplassene tilbake på topp. Det eneste vi vet den fargerike buketten på venstresiden er enige om er mer skatt og større stat. Begge deler er det siste Norge trenger nå.