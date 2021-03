Lekser er no’ herk

Fremdeles tvinger skolen elevene til å gjøre lekser. Dette er et mer enn 300 år gammelt tungt åk som ble lagt på skuldrene til de små barna helt tilbake til omgangsskole-tida på 1700-tallet. Den gangen ga det en viss mening å gi lekser, fordi læreren bare dukket opp en gang imellom. Men nå er det jammen på tide å gjøre slutt på denne utdaterte pedagogiske plagen.

[ Maktkampen om seksåringene ]

Det er en myte at barna lærer så mye av å gjøre lekser hjemme. Repetisjonsøvelser trengs i alle læringsprosesser, men disse øvelsene kan fint skje i selve skoletida. Blir det snaut om tid, får vi heller utvide skoledagen noe. Det er uforståelig at ikke flere pedagoger og skolefolk her i landet forkaster de tvangspregede leksene.

Ingen andre yrkesgrupper pålegges flere timers overtid hjemme hele uka. Men barna våre må pent sette seg ned med lekser når de kommer hjem fra skolen. Selv de aller minste, som kommer hjem fra SFO først I 16-17-tida, må gjøre hjemmelekser. Rundt seg har de kanskje slitne foreldre eller store søsken som har null motivasjon for å sette seg ned og hjelpe ungene med skolearbeidet.

Når skole og arbeidsdag er over, burde småbarnsfamiliene ha fri! —

I mange hjem skaper leksene bare problemer og uhygge. Eller mindreverdighetsfølelse hos en sliten, enslig forsørger. Hun eller han må kanskje hjelpe to, tre barn med lekser midt i middagslagingen før de skal kjøres til og hentes fra ulike aktiviteter.

Når skole og arbeidsdag er over, burde småbarnsfamiliene ha fri! Såkalt kvalitetstid til å hygge seg og gjøre noe trivelig sammen. Ikke pugge lekser. Umotiverte og slitne barn lærer ingen ting. Det er noe alle lærere vet. De fleste foreldre har også erfart dette etter svette timer ved siden av motvillige, gjespende barn over leksebøkene.

I stedet for å fremme og utvikle lærdom, kan lekser bidra til at barna går lei. Da lærer de i hvert fall noe fryktelig negativt: At kunnskap er uinteressant! Og er det noe alle foreldre, lærere og besteforeldre vet, så er det at de aller, aller fleste barn synes det er kjempegøy å prøve, lære og mestre noe nytt.

Barn er nysgjerrige av natur. Det er så mange, mange måter å lære nye ting på helt uten å måtte ty til drepende kjedelige lekser hver bidige ettermiddag og kveld. Leksene ødelegger mer enn de utvikler og skaper.

Umotiverte og slitne barn lærer ingen ting. Det er noe alle lærere vet. —

Sjøl hatet jeg lekser da jeg gikk på skolen. Det var lite hjelp å få hjemme, og jeg sluntret mye unna. Det viste seg at ivrig og iherdig innsats i selve skoletida egentlig var nok. Mang en skolestil ble ført rett inn i garderoben etter å ha jugd på meg en vrikka fot til gym-læreren. Det holdt akkurat. Nå har jeg faktisk levd av å skrive og undervise i journalistikk i snart 50 år.

Heldigvis er det nå stadig flere pedagoger og politikere som har mistet trua på leksenes velsignelse for god og varig læring. På skoler over hele landet drives det forsøk med leksefri, og resultatene er gode! I Østfold har de kommet langt på skoler både på Hvaler og i Moss. Anbefalingene går bare en vei: Å slutte med lekser gir bedre skole og triveligere og mer meningsfull fritid for så å si alle elevene.

Leksene ødelegger mer enn de utvikler og skaper. —

Høyre er et av de politiske partiene som mest standhaftig holder på en gammeldags, ineffektiv skole med lekser. Det er litt rart, all den tid vårt verdikonservative parti ellers er så raske til å hylle utvikling og innovasjon i næringslivet. Utdanningspolitikerne i Høyre burde kanskje gå et skritt fram, og spørre sine venner i de mest nyskapende bedriftsmiljøene om hva de synes om at barn og unge skal bruke fritida si på å sitte å gjøre tradisjonelle lekser?

Derfra er svaret krystallklart: La ungene få leke, bruke sansene sine gjennom bevegelse i kropp og hender og ta en god pause fra bøkene i fritida! Vi vil ha våkne, nysgjerrige og kreative unge mennesker med på laget som liker å finne ut av ting. Ikke folk som er gode til å gjøre lekser!

[ Norges evne til nyskapning starter i barnehagen ]